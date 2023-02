Elizabeth Álvarez niega que Jorge Salinas le haya sido infiel: “Somos un matrimonio hermoso”

Hasta que por fin se les dio a los medios de comunicación la oportunidad de hablar con Elizabeth Álvarez, quien estaba muy bajo perfil, desde que el nombre de su esposo, Jorge Salinas, saliera a relucir por supuestas infidelidades cometidas con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero.

Pese a estar afónica, Elizabeth no quiso dejar pasar la oportunidad para aclarar los rumores que han salpicado a su esposo, incluyéndola a ella, también la supuesta inestabilidad de su matrimonio del que se dijo que había culminado luego de este escándalo.

“Hola, chicos. No puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre (…) tuve un episodio de asma, estoy afónica, les ofrezco una disculpa, me encantaría hablar con ustedes, pero, de verdad, estoy afónica, me da una pena terrible el no poderme comunicar”, precisó.

Nutrióloga de Jorge Salinas envía mensaje a Elizabeth Álvarez: “Ella sabe lo que tiene” Instagram @evmcboweb2012 / @cuquitaoficial_ / @salinasjorgemx

A pesar de su momentánea limitación con la voz, los periodistas no fueron muy incisivos para tener más detalles de su relación con Jorge Salinas ya que fue la propia actriz quien prefirió hablar al respecto y descartar cualquier rumor, sin embargo, Álvarez no entró en detalles de lo ocurrido con la profesional de la nutrición:

“Mis vidas, muchísimas gracias, yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿Qué puedo decir?”, precisó.

Desde que se filtraron las fotografías donde claramente se ve a Jorge Salinas besarse con su nutrióloga en las afueras de Televisa El Ángel, Elizabeth había estado muy hermética en sus redes sociales hasta el Día de San Valentín, que compartió una fotografía junto a su esposo desde hace más de una década, hecho que fue severamente criticado por muchos internautas.