Shakira: marca de shampoo “la rompe” en las redes al burlarse de Clara Chía para hacer su publicidad

Desde que Shakira estrenó el tema Music Session #53 no ha dejado de revolucionar. Su ritmo, melodía y las frases que utilizó la colombiana para expresar su despecho han sido capitalizadas por muchos creativos de distintas marcas a nivel mundial que también decidieron facturar.

Una de las frases más icónicas de esta canción es la comparación que hace la intérprete con Clara Chía Martí, la nueva novia de su ex. El hecho de que Shakira dijera de forma peyorativa “cambiaste un Rolex por un Casio” y “un Ferrari por un Twingo” , comparándose con la joven de 23 años, ha sido motivo de discusión de algunos y de provecho para otros.

Recientemente una marca colombiana de shampoo se volvió viral al realizar una creativa campaña logrando no sólo llamar la atención de los seguidores obteniendo millones de reproducciones y miles de “me gusta” en Instagram. Este fenómeno causó furor en los internautas que dejaron sus comentarios y le dieron play varias veces.

Para su publicidad, Large comenzó el video utilizando las primeras imágenes públicas de Clara Chía, cuando quizá ni ella misma sabía el impacto mediático que tendría al hacerse pública su relación con Gerard Piqué.

Mientras pasaban las fotografías se ve a la joven catalana con su cabello suelto, seco, sin brillo, despeinado y muy poco cuidado y una voz en off hacía una serie de preguntas: “¿Tu cabello está sin vida y seco? ¿Se te cae mucho y sientes que ya no eres feliz? ¿Ya no sabes cómo peinarlo? Claramente necesitas un excelente tratamiento”, es parte del texto de la publicidad.

Posteriormente aparecen imágenes de los distintos productos de la marca acompañados de otras de Shakira con su cabello largo y bien tratado, haciendo alusión a que al utilizar el shampoo el resultado será exitoso, como dice la particular canción para “una loba”.

“Claramente necesitas un excelente tratamiento. Large llega para salvarte con la mejor keratina y proteína del mercado colombiano. Notarás de nuevo vida en tu cabello. Tendrás control y muy hidratado tu cabello. Volverás a verte radiante”.

Definitivamente pocas marcas han desaprovechado el desamor de Shakira y Piqué para hacer un negocio, captar nuevos clientes, llamar la atención y por qué no, facturar como lo ha hecho la cantante colombiana.

El video alcanzó más de 224 mil me gusta, 8122 comentarios y 6 millones de reproducciones.