Jóvenes sufren accidente automovilístico por grabar video para TikTok

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo. Millones de usuarios comparten, día con día, alguna grabación con el sueño de viralizarse y convertirse en influencers. Por eso, algunas personas arriesgan su vida con tal de obtener una interacción. Estos internautas logran la atención del público, pero por algún tipo de accidente. Tal como los adolescentes que se popularizaron por grabar un video mientras viajaban en un auto particular.

Una cuenta de Twitter compartió la grabación realizada por una de las afectadas, quien de un momento a otro pasó de la felicidad al miedo total. La mujer, quien iba de copiloto, cantaba y grababa cómo disfrutaban del momento. A su lado, la conductora también recitaba la canción y volteaba, en repetidas ocasiones, a la cámara.

Cuando el Tiktok se sale de control. pic.twitter.com/NHBty6AntK — Subiendo Ando (@subiendoando) February 28, 2023

Desafortunadamente, la persona que iba al volante perdió la noción de por donde manejaba y causó un probable accidente fatal. La dama que iba grabando alcanzó a ver que algo no andaba bien y comenzó a gritar para alertar a todos los demás. En solo unos cuantos segundos se logra ver cómo el vehículo sufrió una volcadura.

Pese a no grabar a ningún tripulante, se logra escuchar a la conductora gritar por el suceso: “El carro de mi papa. El carro de mi papá”. Los demás tripulantes le pudieron que conservara la calma y que no pasaba nada. Los jovenes no dudaron en mostrar una segunda imagen donde se ve el resultado final del percance.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 250 mil reproducciones en la red social Twitter. “Lo importante es que al sonido no le pasó nada”, “Por qué la que graba no ayudó?”, o “Gente estúpida”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.