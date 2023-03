Persona denuncia agresión y robo dentro de bar LGBT+ de la CDMX

La CDMX es una de las ciudades más importantes de todo el mundo. Cada fin de semana, cientos de citadinos se reúnen en centros nocturnos para disfrutar de un momento de felicidad a lado de seres queridos con diversa música. Al ser una metrópoli, existen gran cantidades de bares con diversidad de pensamiento y temática.

Sin embargo, hay maleantes que se aprovechan de los jóvenes y comenten actos criminales en estos espacios. Tal como lo que vivió un usuario de Twitter, quien denunció a un antro LGBT+ de permitir la agresión y robo por parte de varias personas que estaban en el interior del lugar.

Hola. Quiero compartir una lamentable situación que viví en el antro @cabaretito Punto y aparte.

El pasado 19/febrero un grupo de personas le robaron el teléfono a mi novio, nos violentaron al grupo con quien venía y me golpearon generándome múltiples fracturas en mi cara. pic.twitter.com/mquZMIU8Rp — Protozoario ciliado (@Ecopendeja) March 1, 2023

“Quiero dejar claro que esto lo publico para que cuestionemos los espacios nocturnos a los que la mayoría de personas acudimos que se hacen llamar diversos y seguros para la población LGBT+ y también para exponer el DEFICIENTE trabajo del personal de seguridad del antro”, comenzó el hombre.

Según el internauta, todo pudo evitarse “si se hubiera actuado al instante que se solicitó el apoyo”, mas ¿Qué fue lo que sucedió?, la pareja del afectado y su amiga “fueron manoseados por un grupo de 5 personas para sacarles sus cosas, se percataron al momento y mi novio notó que le habían sacado su teléfono”.

Después de denunciarlos, los de seguridad se negaron a revisar a las personas: “Entre la discusión los ladrones le pegaron a mi novio y a mi amiga”. Después de unos minutos, el antro aceptó y revisó a los acusados: “una vez que entramos e identificamos al grupo, todavía se tardaron y nos dejaron con ellos porque tenían que hablarles a más vigilantes”.

Tras no encontrar nada, los uniformados sacaron a los dos grupos: “Ni siquiera esperaron a que nosotras saliéramos para sacar a esos weyes y cuando apenas había salido me agarraron entre varios y me golpearon justo al lado del personal de seguridad (...) No hicieron nada por detener sus golpes y yo tirado en el piso. Y solo cuando terminaron de pegarme el wey me dijo que agradeciera que no me robó también a mí”