Billy Corgan de The Smashing Pumpkins. ‘The World Is A Vampire’ revela detalles exclusivos de su primera edición en México. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

Fue el pasado mes de noviembre, cuando se reveló que un nuevo festival llegaría a la CDMX y se trata de la primera edición en México del festival ‘The World Is A Vampire’ la cual se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo desde el Foro Sol.

Entre los headliners o artistas principales del festival destacan, Smashing Pumpkins, quienes son los organizadores, Interpol y Peter Hook & The Light que traerá lo mejor del rock alternativo, el hard rock y el post punk. Cabe señalar que durante el mes de abril, el festival ‘The World Is A Vampire’ se llevará a cabo en Australia.

Cartel oficial para ‘The World Is A Vampire’

Cartel oficial para ‘The World Is A Vampire’. / Foto: Cortesía

Billy Corgan, líder de Smashing Pumpkins arribó un par de días antes a la CDMX, donde ofreció una conferencia de prensa y compartió detalles de la primera edición en México de ‘The World Is A Vampire’ la cual estará llena de lucha libre y traerá lo mejor de la AAA y NWA (National Wrestling Alliance).

Horarios para ‘The World Is A Vampire’

Debido a que México es el país que más reproduce a los Smashing Pumpkins, decidieron traer dicho festival y aunque en esta ocasión los headliners son la banda antes mencionada, Billy Corgan no descarta la idea de que en un futuro otras bandas sean los artistas principales, “La idea es tratar de crear un festival alternativo y no necesariamente con los Smashing Pumpkins, me gustaría que en dos años, la Banda alternativa más popular de México sean los que encabecen el festival”, dijo.

Con respecto a la lucha libre, Billy Corgan compartió lo siguiente, “Me gusta la tradición que la AAA trae a la mesa y podemos ver este enfrentamiento entre ellos y la NWA. Vampiro Canadiense es uno de mis luchadores favoritos, nos conocimos hace mucho tiempo pero no creo que lo recuerde. Nos encantaría hacer una alianza con AAA y ya estamos en pláticas”.