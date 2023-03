De la Tierra regresa con un potente grito de guerra

Alex González se encuentra en su oficina al interior de su casa para iniciar la entrevista con Publimetro. Al fondo se observa una gran foto que fue tomada por un amigo hace algunos años en Ciudad Juárez y como lo comentó el propio Alex, muestra un buen momento con una actitud... “así de me vale”.

Al baterista le gusta experimentar alrededor de su oficio, por eso a la par de Maná tiene en De la Tierra, una manera de sacar toda sus inquietudes.

“Los fans ya preguntaban qué pasó con De la Tierra, por eso hicimos -hace tiempo- una canción alucinante que se llama Distintos que estuvo nominada a un Grammy, pero fue algo muy diferente que había hecho De la Tierra, pero vino muy bien por la situación por la que estaba pasando el mundo”, comentó Alex.

De la Tierra. (Foto: Sony Music México.)

La agrupación de metal se formó en 2012, por cuatro amigos unidos por un mismo sentimiento, el metal latino. Con raíces puras de Latinoamérica, De La Tierra está integrado por grandes músicos: Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.) en voz y guitarra, Andreas Kisser (Sepultura) en guitarra y voz, Alex González (Maná) en batería y Harold Hopkins Miranda (PUYA) en bajo y voz.

“Cuando tocamos en Coordenada (festival Guadalajara) estaba Flavio (Los Fabulosos Cadillacs) y él se sale justo de la banda cuando sale De la Tierra II, porque ya no quería viajar tanto y quería estar con la familia. Así que buscamos a un gran bajista, gran fan de metal de Puerto Rico que se llama Harold Hopkins, a él siempre lo teníamos en la mira y nos hizo el paro de terminar los shows De la Tierra II. Él y yo hicimos una gran mancuerna con ese swing puertorriqueño, que a pesar de que es metal, lo que trae a la banda fue otra cosa. Hubo otras canciones con un aire más latino, además le metimos ese swing tropical y salserón con unos súper huevos (risas), ya lo escucharán porque está alucinante el disco”, añadió.

Después de dos años en silencio, regresan con Depredadores, el primer sencillo de su nuevo álbum III.

“Regresamos con un álbum súper potente que lo produce la banda en conjunto con Stanley Soares, quien fue el ingeniero que grabó y mezcló el primer disco, pero esta vez lo quisimos invitar como coproductor. Ha trabajo con Megadeth y Motörhead, tiene mucha experiencia”.

Sus letras son una potencia, tanto en la música como en las letras, “los que se rifan con las letras son Andrés Jiménez y Andreas Kisser que tienen una manera muy chida de contar cosas que están pasando, de cómo ver el mundo ante las situaciones muy caóticas o difíciles, pero siempre con un mensaje positivo. Siempre hay luz para mejorar lo que está mal, porque hay que contar lo malo pero siempre con esa actitud positiva, así es la banda como cuatro chavos con una actitud positiva en la vida. No podemos negar y estar ciego a todo lo que esta pasando -lamentablemente- en el mundo”, comentó el baterista.

El tercer álbum de estudio saldrá en todas las plataforma digitales y se tiene la intención de lanzarlo en físico, “el problema es que ahora todo es digital, pero queremos sacarlo en disco CD o vinilo, para que la gente puede apreciar el arte, ver los créditos, dónde se grabó y toda esa información que es parte del ritual de un disco. Esperamos que para finales de año tener algún tipo de formato en físico”.

“Lo que me encanta de tocar con mis brothers De la Tierra es que los tres tienen un nivel musical muy cañón y a pesar de lo complejo que estamos tocando, nos entendemos muy bien. Es una unión musical muy padre y hay mucha química” — Alex González

El disco III se grabó en Miami, donde hicieron en ocho días doce temas y se terminó en su totalidad en un mes.

“Venimos de la vieja escuela, entramos a una sala de ensayos y empezamos a tocar. Documentamos la grabación y hay momentos muy chistosos, eso puede verse en nuestro canal de YouTube, fue un proceso divertido. Es un disco cargado de potencia y esperamos salir de gira, pero con los compromisos de las cuatro bandas ha sido complicado agendar”, detalló Alex.

“El metal nunca ha muerto”

Para Alex González, los géneros van y vienen, pero afirma que los géneros que se desprenden del rock and roll siguen vivos.

“Hay gustos para todos. El rock and roll nunca ha muerto, el metal nunca ha muerto, el rock pesado, el alternativo, el punk o cualquier género del rock and roll sigue vivo. Afortunadamente tenemos otras plataformas, pero siento que la radio, sobre todo en Latinoamérica en los últimos 10 años se ha olvidado del rock en español y se ha enfocado en otros géneros. Creo que no hay que olvidarse que hay otra gente que quiere escuchar otras cosas, no puedes pensar que la gente solo escucha un cierto tipo de música”, comentó.