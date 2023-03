Estos fueron los polémicos amores de Irma Serrano ‘La Tigresa’

La actriz, cantante y política mexicana Irma Serrano dijo adiósa este mundo y con ella se han ido también grandes amores que dejó grabados en su corazón. Una mujer hermosa, llamativa e inclusive muy exótica, pudo conquistar a algunos corazones. Ella misma informó en varias ocasiones que tuvo tres grandes amores y los otros simplemente fueron ciertos “acostones” y nada más.

Jorge de la Vega

Con un nombre como de telenovela, así se llamó el primer amor de ‘La Tigresa’. Aunque se puede decir que fue una ilusión debido a su corta edad, apenas con 13 años comenzó a sentir algo muy especial que pudo haberlo tomado como el primer hombre de su vida. Este amor platónico nunca fue revelado ni correspondido ya que la propia actriz expresó que nunca le confesó sus sentimientos, simplemente quedó con la ilusión de verlo pasear por la plaza de Comitán con algunas conquistas.

Fernando Casas Alemán

Su segundo flechazo surgió con el gobernador para ese entonces de Veracruz, Fernando Casas Alemán. Apenas la mexicana tenía 17 años. Irma, aceptó ser la amante durante cinco años de esta figura de la política en la ciudad azteca y con ellos un sinfín de comentarios, polémicas y críticas que la rodearon ya que esta conquista estaba casado con Guadalupe Borja quien le hizo la vida imposible, impidiendo que pudiera concretar fácilmente proyectos a favor de su carrera en los dramáticos.

¿La Tigresa no encontró el amor? Irma Serrano y sus amores más polémicoshttps://t.co/J7LayvtGp1 pic.twitter.com/SCABx2mIb2 — Milenio (@Milenio) March 1, 2023

Gustavo Díaz Ordaz

Relacionarse con figuras políticas no fue muy complicado para la cantante y actriz quien también se le conoció por haber tenido un romance con Gustavo Díaz Ortiz, ex presidente de México en el año 1969. En ese momento esta historia de amor no había sido confirmada hasta que la artista detalló en su libro ‘A Calzón Amarrado’ que sí tuvo un romance con Díaz Ordaz. Serrano reveló que lo conoció “en una de tantas reuniones de políticos”.

“Aquel personaje era un don nadie pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante seis años. Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico del cual han hecho tantas bromas, sino por su intelecto. Tiene una personalidad un tanto especial: es simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo”, indicó la famosa en su libro.

Irma Serrano, quien falleció a los 89 años, confirmó hace unos años que tuvo un romance de casi seis años con Gustavo Díaz Ordaz, cuando era presidente de #México y estaba casado con Guadalupe Borja. https://t.co/UNfGWtGQry — EF SoftNews (@EF_SoftNews) March 1, 2023

Poncho de Nigris

En esta supuesta relación también hubo muchos comentarios sin afirmar pero la hipótesis cobró peso en el año 2003 cuando Poncho de Nigris no se despegaba de Irma Serrano y su conexión era única y especial pero el joven presentador, dejó claro que no había nada en el momento y lo único que querían era causar alarma con esa amistad. Enfatizó que por esa razón, nunca quiso aceptarle un regalo a ‘La Tigresa’.