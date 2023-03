La directoria, escritora y productora mexicana Kenya Márquez regresa con su nuevo proyecto “Nada que ver”, en el cual colaboraron Memo Villegas, Fiona Palomo, Rebecca Jones, Nora Velázquez, Camila Calónico y Jorge Zárate.

La cinta desarrolla la historia de Paola, una joven que repentinamente perdió la vista, por lo cual llega a su vida Carlos, quien comienza a trabajar como su cuidador. Ambos construyen una relación más estrecha por las difíciles circunstancias que tienen que afrontar.

Fiona Palomo y Memo Villegas protagonizan la nueva cinta “Nada que ver” (Cortesía)

Entrevista con el elenco de “Nada que ver”

La conexión entre el equipo del rodaje traspasó las pantallas, ya que se apropiaron de la historia para dar visibilidad a temas de relevancia social, de ahí la importancia del compromiso y empeño de todo el elenco.

“Yo me divertí muchísimo, me divertí muchísimo dentro y fuera del set, pude probar cosas, me sentí muy cobijado por la directora Kenya Márquez, me divertí mucho con mi pareja en la peli, nos reímos mucho, hicimos buen vínculo, desde principio trabajé con gente que admiraba desde chico que es Nora, Jorge Zárate y ha sido de las pelis que en rodaje he disfrutado mucho” explicó Memo Villegas.

Los personajes cuentan con características específicas que nutren aún más la historia, en especial porque juegan con la interpretación de sus trágicas situaciones convirtiéndolas en una burla constante.

“En lo personal desde que el personaje estudia arquitectura hasta obviamente el tema de la ceguera, todo me fueron mundos muy ajenos, lo cual es muy rico porque son retos muy grandes y te abre muchos mundos, bueno, más bien te abre tu mundo, te abre la mente, es de las cosas más bonitas de la actuación” dijo Fiona Palomo.

El tema de la visión es el eje que conecta con las demás problemáticas de los personajes, es por ello que el elenco tuvo que reconstruir su perspectiva respecto a esta situación para usar su papel como actores de manera positiva.

“Demostrarlo de entrada para quitar los miedos que puedan existir en la gente, o sea, yo me acuerdo de tener miedo, de entrada como que tenemos esos miedos, entonces esas cosas empiezan a ayudar a que no sea gente marginada. Un protagonista de la serie nos explicaba, es que no es una discapacidad, lo discapacitante son los entornos, el entorno está discapacitado para que yo exista en él, solo está diseñado para la gente que ve o la gente que camina o que tiene bien la columna, lo discapacitante es el medio, no la persona. Entonces eso abre la posibilidad a que tengamos más espacios incluyentes y más espacios amables para todos” añadió Memo Villegas.

La nueva película de Kenya Márquez retoma temas serios en compañía del género de la comedia, es por ello que los protagonistas afrontan su papel con el objetivo no solo de visibilizar una problemática, si no también de plasmar un mensaje.

“Ser más generosos, más tolerantes, adquirir mayor conciencia del mundo en el que vivimos y de las situaciones que nos pueden llegar a suceder ,el valorar la vida, todas las cosas que tenemos que nos ayudan a enfrentarla y ser más empáticos y más amorosos” agregó Nora Fernández.

Estreno de “Nada que ver”

“Nada que ver” estará disponible en todas las salas de cine a partir del 2 de marzo, es por ello que si eres fanático de las comidas románticas no puedes perdértela.