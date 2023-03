Jena Malone habría sido víctima de abuso en el rodaje de ‘Los juegos del hambre’

Jena Malone fue una de las actrices que formó parte del elenco de la saga ‘Los juegos del hambre’, pero lejos de ser una buena experiencia se convirtió en una pesadilla luego de que sufrió una agresión sexual por parte de un compañero de trabajo.

El movimiento conocido como ‘Me too’ se popularizó desde hace varios años tras denuncias públicas que hicieron miles de mujeres de todo el mundo, ahora la actriz estadounidense se une para hablar de su experiencia como parte de su proceso de sanación.

Jena Malone fue víctima de agresión sexual

Malone dedicó un espacio en su cuenta de Instagram para hacer pública la agresión que sufrió hace un par de años, en especial porque lo ha trabajado de manera profesional.

“Aunque este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercana. Una mezcla arremolinada de emociones que recién ahora estoy aprendiendo a clasificar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida”

La actriz explicó que su papel en ‘Los juegos del hambre’ se estropeó por completo tras la agresión de la que fue víctima; sin embargo, después de hacerlo público se muestra lista para superarlo y disfrutar de otros proyectos.

“He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma. Ha sido difícil hablar sobre los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir la nitidez de este momento, pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí. Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen”

Jena Malone finalizó su publicación con un comentario de aliento para las personas que en algún momento atravesaron por una situación similar. La publicación de su caso ya comenzó a generar diversas reacciones, en particular porque no habló de su abusador.