¿Fue en defensa propia? Conductor dispara a persona que lo agredió

Muchos conductores viven, todos los días, algún percance con otro vehículo. Desafortunadamente, el mal clima, el tráfico u otros factores ocasionan que las personas actúen de una manera agresiva para solucionar un conflicto. Tal como la persona que se defendió de una agresión al momento que conducía su auto.

Una cuenta de Twitter compartió la grabación de una personas que identificó el conflicto entre dos hombres. Tal vez para mostrarle a sus amigos lo que había sucedido, el transeúnte documento el momento en que uno de los implicados rompió el retrovisor de un carro.

¡Póngale clasificación jurídica! pic.twitter.com/T6IN7qOzN2 — Ángela Frías (@Angela_FriasA) February 26, 2023

Al momento de encarar a dueño de la unidad, el agresor fue recibido con un disparo directo al pecho. El suceso provocó que todos los presentes huyeran del lugar para buscar resguardarse del conflicto que tal vez costó la vida de un humano. Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con más de 290 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Homicidio calificado (alevosía y ventaja) el activo estaba en ventaja sobre el pasivo por el arma de fuego, si bien estaba recibiendo una amenaza o una agresión, está claramente no ponía en riesgo su vida, saludos desde Nuevo León”, “1. Daño a la propiedad doloso, pero se extingue la acción penal por muerte del delincuente. 2. Homicidio calificado (ventaja superior en armas) y alevosía (sorprender a la victima) saludos!”, o “Para mí no es legítima defensa, pero si es homicidio en grado de tentativa (suponiendo que no murió)”, son algunos de los comentarios realizados por diverso internautas, mismos que buscaron clasificar de manera jurídica el suceso.