Alex Fernández es uno de los comediantes más populares y relevantes en la escena del stand up en México, ya que su comedia ha sentado las bases para varios de sus colegas, así como también por la propuesta innovadora que presenta.

También te puede interesar: Karla Camacho se prepara para grabar su especial con su show ‘siempre travies’

Con casi 10 años de trayectoria, el comediante regresa con su proyecto ‘Sin toronja’, el cual significa una nueva etapa en su carrera.

Para Publimetro, Alex Fernández habló de los retos que enfrentó y el proceso que vivió para consolidar su nuevo show de comedia que estrenará el próximo 22 de marzo en el Auditorio Nacional.

Alex Fernández enfrenta la depresión con su show ‘Sin toronja’ (Cortesía)

Alex Fernández presenta ‘Sin toronja’

A pocas semanas de la presentación de su show, el standupero se prepara para afrontar un nuevo reto, en el cual compartirá una experiencia sumamente personal con el público.

“Es una oportunidad muy importante en mi carrera, no había tenido el tiempo para ver la dimensión de lo que se nos ocurrió hacer y ahora que tenemos más cerca el evento, como que me fui dando cuenta que es un sueñazo poder presentarse en el Auditorio Nacional, pocos comediantes lo han podido pisar por sí solos y ahora me toca a mí, entonces hay como una cuestión de emoción, por supuesto porque es un show grande, pero también una especie de compromiso y como que de alguna manera intangible”

Alex Fernández enfrenta la depresión con su show ‘Sin toronja’ (Cortesía)

El tema central se enfoca en la salud mental, sobre padecimientos como la depresión o la ansiedad, con el objetivo de abrir la conversación respecto a situaciones que afectan a cientos de personas en todo el mundo.

“Es un show que escribí en la pandemia muy inspirado en cuestiones de salud mental porque como verán en el show me dio depresión y la única manera en la que lo pude enfrentar fue con comedia, bueno médicos y pastillas, pero con comedia decidí que iba a ser el mecanismo con el que yo procesaba una cuestión de salud mental muy importante para esta época que vivimos”

Alex Fernández enfrenta la depresión con su show ‘Sin toronja’ (Cortesía)

El ganador de la segunda temporada de ‘LOL’ utiliza la comedia como un vehículo para hablar de temáticas de relevancia social, por lo cual se posiciona a la mitad de la línea entre lo cómico y lo afable de la depresión.

“Creo que hay conversaciones más interesantes que tener al respecto y quitarle el miedo y que verdaderamente sí veamos la depresión como un dolor de panza que aunque no sucede en la panza, pero algo así de lo que podamos hablar libremente. El nombre viene como de algo en específico de la historia que cuento en el show, no la quisiera arruinar en este momento, pero tiene que ver con el proceso y con lo que me dijo ni psiquiatra cuando fui por primera vez a mi sesión psiquiátrica”

Alex Fernández enfrenta la depresión con su show ‘Sin toronja’ (Cortesía)

Alex Fernández ha logrado generar una fuerte conexión con su público, ya que las temáticas de sus shows están inspiradas en situaciones reales, es por ello que sus seguidores logran identificarse.

“Una de las cosas más valiosas es que me he encontrado gente que ha estado conmigo a lo largo de estos 10 años, es gente que por alguna razón que no entiendo le interesa lo que ha dicho un comediante durante 10 años y eso me llena de cariño y de orgullo por mi trabajo”

Alex Fernández enfrenta la depresión con su show ‘Sin toronja’ (Cortesía)

El comediante mexicano planea continuar explorando distintos aspectos en su carrera, seguir demostrando su talento no solo en México, si no también en todo el mundo, ya que ‘Sin toronja’ llegará a varios países de manera presencial, pero también a través de la pantalla, esto sin dejar de pensar en su próximo proyecto.

“Por ahora terminar ‘Sin toronja’ porque lo presento aquí en el Auditorio y el día siguiente nos vamos a República Dominicana y luego nos vamos por Centroamérica, Sudamérica y Europa, entonces de aquí a junio mi mente está en no volverme loco con tantos aviones, movimientos y aeropuertos y poder llevarle comedia a toda la gente del planeta, que es un sueño absurdo y bizarro, está rarísimo y ese es como mi primer enfoque y el segundo va a ser qué hacemos con este especial, que vamos a grabarlo porque lo queremos vender bien y ponerlo en un lugar digno. Ya hay que preparar el siguiente show porque así es esta profesión, ya tienes que tener el siguiente cuando no acabas el otro y de qué va a ser no tengo idea, pero ojalá no me pase alguna cosa horrible esta vez”