Joven descubre infidelidad al usar la computadora de su novio

El amor es una de las emociones más importantes para muchos jóvenes. Desafortunadamente, hay personas que abusan de la confianza y realizan actos que dañan a la otra persona. Tal es el caso del exnovio de Valeria Álvarez; mujer que se viralizó por evidenciar la infidelidad de su expareja.

La usuaria utilizó su cuenta de Twitter para mostrar, con un par de capturas, los mensajes que mandaba a otras mujeres: “Estás bien rica mentirosilla”, “Rico darte duro” o “pero peguemos un palito de amistad”.

Bendita la pereza que me dio en la mañana para no alcanzar a encender mi computadora y querer usar la de él, bendita su torpeza de olvidar cerrar su WhatsApp web y bendita la vida por demostrarme la asquerosidad de ser humano con quien yo estaba durmiendo. pic.twitter.com/RGr9jyU6OS — Valeria Álvarez (@vnab99) March 1, 2023

La internauta confesó que “Bendita la pereza que me dio en la mañana para no alcanzar a encender mi computadora y querer usar la de él, bendita su torpeza de olvidar cerrar su WhatsApp web y bendita la vida por demostrarme la asquerosidad de ser humano con quien yo estaba durmiendo”.

