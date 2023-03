Territorio Grupero: Alerta de shows de artistas del regional mexicano

En el 20 aniversario de Banda MS por supuesto esperábamos algo espectacular, ya nos regalaron un paseo por el malecón de su natal Mazatlán en medio de la algarabía del Carnaval 2023 hace unos días y ahora, podemos confirmar que llegarán en noviembre al escenario que todos sueñan; el Foro Sol de la Ciudad de México.

También puedes leer: Territorio Grupero: El año del New Tejano

El lugar no es nuevo para ellos, hay que recordar que en el Vive Latino 2022 tuvieron una participación que sorprendió hasta a los más escépticos, a los pocos que aún no se daban cuenta o no querían creer qué tan fuerte es el género regional mexicano.

Así que el tour 20 Aniversario, además de importantes arenas como la MGM Grand Arena el 15 de septiembre y su regreso al Madison Square Garden de Nueva York el mismo mes, se suman estadios como el Caliente de Tijuana, el 3 de Marzo en Guadalajara, el Beto Ávila de Veracruz y ahora el recinto capitalino, esto por supuesto aunado a las más de veinte fechas también programadas para México y Estados Unidos.

Territorio Grupero (Cortesía)

El ‘fenómeno de las dos letras’ como se le llama a Banda MS, tuvo qué pasar antes por lugares muy importantes como el Auditorio Nacional y posteriormente la Arena Ciudad de México, esta es la muestra de la fuerza que sigue tomando el género.

Por ejemplo, tendremos este año por primera en el Coloso de Reforma a Natanael Cano quien vendió los boletos en tan sólo unas horas para su presentación del 30 de mayo, los legendarios Tucanes de Tijuana que en los últimos años han dado la vuelta al mundo con ‘La Chona’ pondrán a bailar hasta a las butacas el 26 de mayo ya con una experiencia previa en el Vive Latino y finalmente tenemos que Carín León que cumplirá un sueño más y dará un paso gigante en su ascendente carrera al presentarse ahí el 14 de mayo.

Territorio Grupero (Cortesía)

Ya nos hace falta Julión Álvarez de regreso pues no hay qué olvidar que en el 2015 cuando era coach de ‘La Voz México’ llenó cuatro veces el lugar.

Mientras eso sucede, ‘El Rey de la Taquilla’ se da vuelo llenando palenques, ha tenido qué abrir una fecha más en Cuernavaca y en el de Aguascalientes estará presentándose el 30 de abril y 1 de mayo, se va a poner buena la temporada de ferias, el público responde cada año sin importar los precios de las entradas y es que por ejemplo para ver a Alejandro Fernández, los precios oscilan entre los mil y cuatro mil pesos, un poco más bajos los de Christian Nodal, Alfredo Olivas y Pepe Aguilar, quienes también son de lo más cotizado.