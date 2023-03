George Rhoads le da un toque alternativo al Sierreño

George Rhoads sabe que el camino de la música no es nada fácil, pero ha encontrado una manera de conectar con el público, con Sierreño dream, un EP en el que plasma sus influencias y estilo.

A sus 25 años, el músico multifacético y artista tapatío crea una amalgama entre el Indie rock, Dream pop, Britpop, R&B y Sierreño para hacer un guiño al regional mexicano con un toque alternativo. El Sierreño es un peculiar estilo musical ha nacido como derivado de la música norteña.

“Empecé desde cero y sin prejuicios. Comencé con sonidos mas actuales con bases de R&B, incluso reguetón y dije: ‘no tiene sentido para mí’, porque no son mis raíces. Todo se aclaró cuando llegué a tocar con la guitarra que me hizo sentir todo. El primer acercamiento que tuve con la música fue a través de mi abuelo, que tocaba los corridos viejitos, José Alfredo Jiménez o Antonio Aguilar, eso me resultó muy sincero con todas las influencias de los Beatles y la oleada británica para empezarlo a combinar con lo regional”, señaló Rhoads.

George Rhoads. (Foto: Gabriela Acosta.)

El músico y compositor recién firmó con la disquera Sony Music México para buscar trascender con su canciones y volverse parte del cancionero popular de la gente.

“Siempre tuve en la visión y en la meta entrar en una disquera y y hacerlo más mainstream el cotorreo. Al final, ha sido un proceso y me gusta estar en constante crecimiento”.

“Estuve experimentando con el alternativo, el blues y rock todo en su debido momento que fue para agarrar este background. Llegó un punto en el cual tuve una crisis de identidad, porque no estaba logrando trascender o pasar el umbral de compositor, artista y conectar con el público”. — George Rhoads

Con un background, como el lo define, lleno de influencias ha encontrados u estilo para mostrar cómo los jóvenes le cantan al amor y el desamor.

“He vivido muchos sensaciones a través de las canciones de generaciones pasadas como todo lo de Armando Manzanero o Agustín Lara, de ahí pude absorber bastante; a la misma vez, nutrirme de lo que está sonando en la radio y así llegar a un punto en el que si hago una canción sea de regional. Busco temas que sean como generacional, de una manera particular de cantarle al amor y desamor, pero a su vez quitando todos los estigmas que hay en las canciones de antaño como es la posesión o incitar más al amor propio, entre otras cosas”, dijo.

En 2022 lanza su EP Sierreño Dream, obra conformada por 6 tracks de los cuales destacan sencillos como Amarilla la mañana, No Me Ahuito, Te Gusta La Loquera y Si Me Veo Contigo.

Hace unos días lanzó el tema Un gallito con Nico Orozo, que tiene el video más de 750 mil reproducciones en YouTube.

Lo que viene