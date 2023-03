Video: Cantante Heidy Infante sufre agresión física y sexual en escenario de Iztapalapa

Como es que Una mujer se puede sentir culpable de una agresion!!!? Pues si ! quiero agradecer las muestras de apoyo de toda la gente, amigos, fans, conocidos, gente simplemente que sabe que fui agredida Bajamente por este sujeto llamado Yian López Semanat, subo el video tomado por una Mujer del público! Y aun siendo Victima de este hombre los policías lo soltaron … mi pregunta es Porque ? Hasta cuándo vamos a permitir las mujeres este tipo de violencia, ser cantante o líder de un Grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos, pero no se vale esto que ocurrió! … a toda la gente que me ha apoyado con mensajes, con amor desde el amor! Mil Gracias me falta el aire para decir Basta ! Aquí es al revés !!! Al hombre símbolo de Sexy por su color las mujeres los alagamos y el misógino me golpea de esta forma tan brutal! Créanme en mi vida había tenido una experiencia cómo está! Sin palabras y te sientes sola ! Pero los tengo a ustedes… mujeres las necesito! 😢