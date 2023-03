Marc Martel con el poder de rendir tributo a Freddie Mercury y Queen

Marc Matel apareció frente a la pantalla y lo primero que llamó la atención fuernon sus expresivos y cálidos ojos color azul. El músico canadiense charló con Publimetro sobre las próximas presentaciones en México con One Vision of Queen Tour.

El artista fundó la banda Downhere y desde 2013 actúa como solista. Con gran destreza para la música, en su tierra natal le llamaban “el heredero de Freddie Mercury”, por su voz y capacidad sobre el escenario.

Marc Martel. (Foto: Cortesía.)

Tras volverse viral en YouTube gracias a interpretar gran parte del repertorio de Queen, Martel Martel participó de un concurso tributo a la banda que se llamaba Queen Extravaganza.

Un video cantando Somebody To Love tuvo más de un millón de visitas en pocos días que llegó a Brian May y Roger Taylor (fundadores de la banda británica). A partir de ahí, los acompañó en unas presentaciones y vivir la experiencia de hacer la voz en la cinta Bohemian Rhapsody.

“Hacer la exitosa cinta fue una experiencia increíble. Hice la mayor parte de mi trabajo en Abey Road Studios en Londres, donde los Beatles grabaron todo su material, igual que Queen. Estuve ahí aproximadamente un mes, estuve con Ramy Malek, quien interpretó a Mercury, así como el resto del elenco. En cierta manera era trabajo, fui ahí a grabar mi voz, uno trabajo donde me esforcé en parecerme a Freddie letra por letra, ya que iba a ser usado para la película, fue difícil pero es algo que nunca voy a olvidar. Hubo días donde canté entre 6 y 8 horas (normalmente lo hago por dos horas) pero fue una experiencia increíble”, señaló Marc.

Con este regreso a México, el cantante señaló que Queen no es nostalgia, porque su legado sigue vigente entre las nuevas generaciones.

“Si te gusta Queen, tienes que venir al show, esto te gustará, hicimos la cosa mas parecida a Queen musicalmente en mi opinión, de hecho presté mi voz para la película Bohemian Rhapsody, obviamente hay razones para ello, algunos chicos de mi banda han estado conmigo por 10 años, incluso más. El show es diferente, no pretendo ser Freddie Mercury, sueno como tal, pero salgo al escenario como yo mismo. Siempre cuento la historia de como mi vida se cruzó con la música de Queen, cambió mi vida y la dirección de mi carrera como artista. Es una excelente oportunidad para experimentar algo diferente”, comentó.

Marc Martel entrevista. (Foto: Cortesía.)

Con un cariño y admiración para el vocalista de Queen, Freddie Mercury, nos compartió que haría si lo tuviere frente a él.

“Representa el artista que logró llegar hasta arriba en su categoría, que logró lo que nadie dentro de su rango, simplemente es la cúspide y ha influido en mi vida de manera muy importante, a ser mejor, a exigirme como cantante y artista. Si lo tuviera enfrente simplemente le agradecería por habernos regalado su arte, por ser fiel a su regalo. Cuando eres artista no puedes más que hacer arte y es lo que Freddie hizo. Es lo que hago y siempre quise hacer. Soy muy afortunado por ello, de no solo tener música en mi alma, si no poder grabarla y ponerla ahí fuera, es algo que todo artista quiere y necesita”.

Con más de 70 conciertos en la agenda, Marc Matel, ya trabaja en su propia carrera que ha desarrollado en los últimos ocho años.

Por último se le preguntó que le viene a la menta cuando escucha el nombre de México.

“Pienso en gente muy cálida. Mi esposa y yo solemos ir de vacaciones muy seguido. Hace unas semanas mi esposa y yo fuimos de vacaciones a otro país cercano a México, en la misma zona y nos dimos cuenta muy rápidamente que el servicio y la hospitalidad no eran tan buenos, la gente en si era un poco más fría. Los mexicanos en general son muy amables y nos encanta venir a México por ello”.

Marc Martel. (Foto: Cortesía.)

Gira en México