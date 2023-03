¡En las buenas y en las malas! Aficionada de Pumas muestra su apoyo incondicional

Los Pumas son uno de los equipos mexicanos considerados como “los 4 grandes”. Pese a llevar una mala racha, el equipo del Pedregal no deja de ser alentado por miles de aficionados que se dan cita para apoyar a los jugadores en el Olímpico Universitario.

Te recomendamos: ¡Tiene OnlyFans! Maestra de guitarra se viraliza por mostrar su talento

Los universitarios que no pueden viajar a la zona sur de la Ciudad de México comparten en sus redes sociales la pasión que sienten por los colores. Tal como Selene, quien es una modelo y creadora de contenido que alienta a Pumas en las buenas y en las malas.

Ay no, qué sufrimiento. Mis Pumas un completo desastre pero yo con la playera bien puesta como siempre! #FelizDomingo pic.twitter.com/VbSTelL3Ff — Selene Luna 🌙 (@selene_pauluna) March 5, 2023

“Ay no, qué sufrimiento. Mis Pumas un completo desastre pero yo con la playera bien puesta como siempre!”, es el texto que colocó Selene en el video donde muestra la playera universitaria. Hasta el momento, la grabación ya suma más de 10 mil reproducciones en Twitter, donde se pueden leer mensajes como “Cómo debe de ser, ganarán mis pumas”, “Con todo el apoyo siempre hermosa cómo no te voy a querer”, o “Woow pero que hermosura... Obviamente que me refiero al Jersey de Pumas”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.

Sigue leyendo: Mujer embarazada sufre terrible accidente durante carrera de caballos