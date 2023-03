Los Yeah Yeah Yeahs añaden una parada más a su visita por México; será un concierto nada más y nada menos que en el Pepsi Center WTC el próximo 3 de octubre. La banda de Nueva York se encuentra promocionando su quinto material discográfico, Cool It Down, del cual se desprende el sencillo: “Burning”, ya disponible en plataformas digitales. Adquiere tus entradas en la Preventa Citibanamex este lunes 13 de marzo a las 12 PM a través de la Red Ticketmaster. La venta general comenzará el 14 de marzo a partir de las 11 AM hora local.

El regreso de Yeah Yeah Yeahs continúa con “Burning”, el segundo sencillo del nuevo disco, un tema súper bailable producido por Andrew Wyatt, creado sobre un loop de piano inspirado en “Beggin” de The Four Seasons, y que captura a la vocalista de la banda, Karen O, envuelta en el alboroto de Los Ángeles en 2020, en medio del incendio y el humo que se apoderan de la ciudad.

Karen O dijo sobre la nueva canción: “Si el mundo está en llamas, espero que nuestros seres queridos estén seguros y que hagamos todo lo posible para proteger lo que más apreciamos en esta vida. ‘Burning’ es una canción sobre este sentimiento, señales de humo para el alma”.

La banda de Nueva York hizo su regreso oficial con su quinto álbum de estudio, Cool It Down, el cual fue lanzado el pasado 30 de septiembre por Secretly Canadian. Esta colección de ocho tracks es una cuidadosa selección de los mejores sonidos para disfrutar, bailar, llorar y escuchar detalladamente, que apunta a ser el próximo hito en su repertorio. Ordena Cool It Down aquí.

Yeah Yeah Yeahs anuncian concierto en CDMX. / Foto: Ocesa

“Burning”, la cual aparece en el New Music Daily de hoy en Apple Music, llega después del lanzamiento del primer sencillo del álbum, “Spitting Off the Edge of the World”, producido por Dave Sitek en colaboración con Perfume Genius. Esta inquietante y poderosa canción encapsula a la perfección las inconfundibles voces de Karen O y Perfume Genius, siendo altamente aclamada por la crítica.

