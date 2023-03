Avatar: El Sentido del Agua ¿de qué trata y dónde verla?

Avatar: el sentido del agua AVATAR: THE WAY OF WATER Jake y Neytiri han formado una familia en Avatar: el camino del agua

A pocos días de la gran gala de los premios Oscar 2023, daremos un repaso sobre las películas nominadas por la Academia a llevarse alguna estatuilla. Una de esas películas es ‘Avatar: The Way Of Water’.

La secuela de Avatar, dirigida por James Cameron, se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la industria cinematográfica, al posicionarse en el top 5 de las películas más taquillera de todos los tiempos en menos de 2 meses de su lanzamiento.

La cinta ha obtenido gran reconocimiento a nivel de crítica especializada, donde se alaba los esfuerzos técnicos para ejecutar la obra, como una óptima respuesta del público que ha provocado una recaudación de 2.269 miles de millones de dólares, superando a Titanic, que obtuvo 2.248 miles de millones de dólares.

Es por eso que si no has visto la película y quieres saber cuáles son sus méritos para ser nominada al Oscar, te presentaremos los detalles de la cinta.

Detalles de Avatar: The Way Of Water

¿De qué trata?

La trama de la película se centra en Pandora, un mundo alienígena que es hogar de una rica diversidad de vida y recursos naturales. Después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ sigue a Jake Sully y Neytiri, quienes ahora tienen una familia, mientras se aventuran en nuevas áreas de su planeta con el propósito de huir de una persecución por parte de los humanos.

En esta entrega se presenta a nuevos personajes y criaturas fascinantes que hacen que los espectadores se sientan como si estuvieran en un viaje mágico por un mundo alienígena, jugando un papel clave los efectos visuales junto a una banda sonora que complementan la experiencia cinematográfica.

Al igual que su primera parte, en esta continuación, James Cameron, trae otra historia donde se le da relevancia a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

En la película aborda temas relevantes en la actualidad, como la escasez de agua, la explotación de recursos y la necesidad de preservar la naturaleza.

¿Cuántas nominaciones al Oscar tiene?

La película cuenta con cuatro nominaciones en los premios Oscar 2023, estas son:

Mejor película: James Cameron y Jon Landau (Productores)

James Cameron y Jon Landau (Productores) Mejor diseño de producción: Dylan Cole y Ben Procter (diseño de producción) y Vanessa Cole (escenografía)

Dylan Cole y Ben Procter (diseño de producción) y Vanessa Cole (escenografía) Mejor sonido: Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges

Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett.

¿Dónde puedo ver Avatar: The Way Of Water?

De momento, la película solamente está disponible en las salas de cine.

A pesar de que no se haya confirmado todavía alguna fecha, se espera que en los próximos meses llegue a la plataforma streaming de Disney Plus.