Esto es lo que piensan los fans de Canelo Álvarez al verlo como actor de la película ‘Creed 3′

Canelo Saúl Álvarez como actor (ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT/ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT)

Saúl Canelo Alvarez no solamente está para desenvolverse en un ring de boxeo, desde 2022 prepara el lanzamiento de la película ‘Creed 3′ donde ahora incursionará como actor, siendo éste su primer largometraje. El 18 de octubre salió el primer tráiler oficial de la cinta y se pudo apreciar un pequeño adelanto de cómo lucirá el boxeador en su debut en la pantalla grande.

Te puede interesar: Canelo Álvarez asegura tener el contacto de Cristiano Ronaldo

El deportista sigue siendo una figura pública reconocida y después de la millonaria suma de dinero invertido en la fiesta de 15 años de su hija, muchas han sido las puertas que se le han abierto. El boxeador mexicano apareció en los primeros segundos del adelanto donde se puede ver a Canelo Álvarez junto a su esposa, Fernanda Gómez.

Al principio, todo estaba en conversaciones con el mismo Michael B Jordan, quien el 17 de septiembre en el propio ring de la T-Mobile Arena de La Vegas Nevada, constató una pelea entre Canelo y el boxeador de Kazajistán y allí reafirmó el vínculo entre ambas celebridades.

Los fans opinan en redes sociales

Al verlo en estas recientes publicaciones, el boxeador recibió algunos mensajes no muy favorables de sus seguidores: “Si así como BOXEAS actúas no creo que la gente se interese en ir a ver una película aburrida, le cerraron los productores, pensaron que metiendo a canelo atraerían público latino, lo que no saben que nadie lo quiere y causará el efecto contrario, pocos lo querrán ir a ver”.

“Les robaron el Oscar en tu pelea con Kovalev por la mejor actuación.. pero con el poderosísimo Ryder si se te va hacer”, “Se comenta que lo hicieron enojar y que ya mero le metía sus riatazos al Michael B Jordan”.

“Vi la película ayer y me encantó! ¡Espero que haya Creed IV y que tengas un papel más importante! ¡Fue una sorpresa muy agradable verte en Creed III! ¡Buena suerte el 6 de mayo, contra John Ryder! Prevalecerás, y en tu país, el México lindo”, son algunos de los comentarios de los internautas.