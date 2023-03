Día de la Mujer: Ellas revolucionan el girl power en el cine y la música

El Día Internacional de la Mujer suele tener diferentes significados, pero cada quien hace reflexiones sobre el tema desde diferentes ángulos. Cantantes y actrices compartieron con Publimetro su mirada sobre el momento que se vive en la industria del entretenimiento, tantos en logros como luchas.

Arcelia Ramírez y Ana Martín hablaron de cómo era la perspectiva de género hace unas décadas; mientras que artistas jóvenes como Billie Eilish, Melissa Robles o el grupo de K-pop, Lapillus, ven con optimismo el camino que se ha logrado.

Melissa de Matisse

“Son tiempos interesantes y cada vez vamos avanzando más hacia la equidad pero sin duda todavía queda muchísimo por hacer en muchos temas. Creo que cada vez hay más mujeres haciendo cosas que antes no hacían, eso es muy lindo de ver y pidiendo los derechos que siempre hemos tenido”.

La cantante añadió, “Es un gran momento para la música y las mujeres, sabemos que hay muchas artistas rompiéndola como Anitta, Karol G, Rosalía y en anglo Taylor Swift, Billie Eilish o Miley Cyrus, entre otras. Hay muchísimas mujeres contando sus historias a través de la música. Muchas exponentes que vinieron y nos abrieron camino desde hace mucho tiempo, pero hablemos de una Madonna que además de pelear por ella como mujer, también por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Hemos sido mujeres muy empáticas hacia otros movimientos”.

Melissa Robles.

La integrante del grupo Matisse reveló que le toca estar rodeada de hombres, “Ser mujer tiene muchos retos, yo por ejemplo me encuentro en un staff y familia completamente de hombres que tiene sus retos y beneficios, porque todos son cariñosos conmigo pero hacerte escuchar entre un mundo de hombres o en una industria dominada por hombres, es difícil; sin embargo, me siento privilegiada de poder tener un lugar en la industria. Me siento libre de quién soy y muy honrada en pensar que también le estoy abriendo brecha a otras generaciones”.

Ana Martín

La actriz de 76 años forma parte de la historia del cine y la televisión en México, que en su juventud rompió con los estereotipos. “Me ha tocado ver a mujeres poderosas, porque el apoderamiento de la mujer empezó allá en los años 60, cuando llegaron las pastillas anticonceptivas y alzamos la voz en todos los sentidos. Siento que hemos logrado grandes cambios, donde somos más independientes y menos dejadas”.

Arcelia Ramírez

“Lo que ha pasado últimamente en el cine, con un gran número de directoras, productoras y actrices habla de la irrupción de las mujeres, esa mirada es fundamental. Hay un movimiento muy importante para garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo dignas para las mujeres en el cine y en muchos otros ámbitos. Se han establecido protocolos para decir... ¡Ya basta! Tendríamos que caminar hacia un sistema de justicia que garantice la seguridad de las mujeres en este país”.

Leticia Huijara

La actriz preside la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Alzar la voz de una manera organizada y educada con argumentos es importante. Hemos pugnado porque haya protocolos en contra del acoso y la violencia en las producciones. Ahora somos mujeres educadas, cuando empecé mi carrera era una artista que no sabía decir ‘no’ a muchas cosas, lo que ahora es muy importante es que la nuevas generaciones están siendo educadas para dar rotundos ‘no’ al acoso, violencia e incluso a la falta de equidad a condiciones de trabajo y salarios”.

Lapillus

El grupo femenino surcoreano conformado por Chanty, Shana, Yue, Bessie, Seowon y Haeu, han logrado sobresalir en la música y dentro del K-pop. “Somos parte de un grupo de mujeres poderosas, que viven un momento muy interesante, dentro de un ambiente más saludable. Somos jóvenes que luchan por sueño y dispuestas de aprender de otras mujeres, somos aliadas y no una competencia dentro de la industria”, señalaron.

Día Internacional de la Mujer.

Billie Eilish

“Persisten las etiquetas de feminista, feminismo o otras manera de poner a las mujeres. Creo que hay un fuerte miedo a las mujeres exitosas, eso es terrible. Hay grande mujeres que apoyan la causa feminista desde el arte, la música, el cine, en mi caso usando letras para promover el discurso y la igualdad. Todavía falta mucho, porque te puedo dar un ejemplo que pareciera tan pequeño pero muestra la mente cerrada de mucha gente: Si fuera un hombre y utilizara esta ropa holgada nadie criticaría. Todos quieren que use ropa pegada, que me vea femenina, pero no es mi estilo y muchos menos mi personalidad. Creo que hay mucho que cambiar en el aspecto de igualdad”.

Día Internacional de la Mujer. Billie Eilish

Natalia Lafourcade

“Me da alegría ver que cada vez es mayor el número de mujeres que se atreven a hacer las cosas que les gustan, a librarse de prejuicios y ataduras para pararse en un escenario a gritar sus proyectos, sus canciones y su arte. Para mí, tanto los hombres como las mujeres estamos en las mismas, venimos a este mundo a aportar y a darle de nuestro amor, de nuestro arte, sea cual sea, de nuestro talento y hacerlo crecer con aquello que cada uno tenemos”.

Carla Morrison

“No sé por qué ahora las chicas estamos sobresaliendo más, lo que puedo decir es que me da gusto que tantas de nosotras estemos reluciendo, pero no sé por qué nació una ola de chicas que sabemos tocar, bailar y cantar y lo que sea; me da mucho gusto que esté sucediendo”.