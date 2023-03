Martha Debayle da consejos para pedir una mesa en un restaurante, y le llaman Lady arrogancia

Martha Debayle nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales debido a un video que publicó semanas atrás en su cuenta de TikTok.

En dicho clip, la polémica conductora promocionaba sus nuevos lentes de sol y hablaba sobre la importancia de sentirse cómoda con lo que se usa, sin embargo la atención de los usuarios se desvió hacia sus comentario.

En el video, la presentadora de 55 años, le mostraba a sus seguidores la manera “correcta” para pedir una mesa en un restaurante a la cual se llegaba sin reservación. Par esto, mostró dos maneras de hacerlo.

“No es lo mismo llegar a un lugar: Buenas tardes, somos cuatro, no, no tengo reservación, gracias. A llegar: Buenas tardes, no, no tengo reservación. Cuatro, para ahorita”, se le escucha decir a Martha Debayle.

Este consejo desencadenó distintos comentarios de los usuarios, la cual la tacharon de “soberbia”.

Este es el polémico momento.

La última vez que vi a una señora como Martha Debayle hacer un desplante de esos en un restaurante con gente civilizada, tuve que chutarme 20 minutos de gritos al gerente porque no la dejaron pasar con su jauría de señoras todas lelas.



Risa dan seños. pic.twitter.com/Ik1tfHaYPg — Trevor Belmont — The 2nd👑 (@belmont_2nd) March 6, 2023

Martha Debayle desata comentarios en Twitter

Entre los diversos comentarios de los twitteros se puede leer que la conductora es tachada de “soberbia, hostia y hasta de dictadora”.

Y con ustedes....lady arrogancia 😎💅 perdón ,la Tia Martha Debayle. pic.twitter.com/lNiGlr8RzW — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 6, 2023

Cuando estás acostumbrada a la dictadura 🤡 pic.twitter.com/J2AOaax2La — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 5, 2023

Cualquier persona que haya trabajado en alguna variante del servicio al cliente puede confirmar que gente como Martha Debayle es la razón por la que este mundo es mucho más hostil de lo que podría ser naturalmente. https://t.co/EOYnEMRVGZ — Adrián Chávez 🫖 (@nochaveznada) March 6, 2023

Así los empleados del restaurante que visito Martha Debaylepic.twitter.com/lrGl22D1Lp — Danydrugs (@DanydrugSS) March 7, 2023

¿Qué éste es un consejo para llegar a un restaurant sin reservación? 🤔😬



Pensé que era la clasista y racista Martha Debayle presumiendo su clasismo y racismo 🤭



Nmms 🥺👇



pic.twitter.com/zkl9BtotSz — Impudor Político (@ImpudorPolitico) March 7, 2023

Yo cuando veo que la raza ya encontró otro publicación clasista de Martha Debayle: pic.twitter.com/qYuBG3398C — Flork. (@DimeMarkin) March 6, 2023