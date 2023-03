Pablo Montero se presenta en la Fiscalía de Chiapas por la denuncia que enfrenta

El pasado 6 de febrero comenzó a circular de manera pública la demanda que interpuso una joven de Tapachula en contra del actor por el delito de abuso sexual, luego de casi un mes, Pablo Montero se presentó en la Fiscalía para declarar al respecto.

El cantante ha defendido en diversas ocasiones su inocencia, así como también confirmó que desconocía la denuncia, ya que no recibió ningún tipo de notificación por parte de las autoridades correspondientes.

Pablo Montero. Pablo Montero. / Foto: Instagram.

Pablo Montero en la Fiscalía de Chiapas

El intérprete de ‘Mi Piquito de Oro’ asistió a las instalaciones en compañía de su abogado, por lo cual trató de pasar desapercibido y de no hacer contacto con los reporteros que se encontraban cerca del lugar.

La defensa de Pablo Montero acudió junto al artista a la @FGEChiapas, donde recibió trato VIP y en todo momento se evitó contacto con la prensa. Salió por una puerta trasera. Aún no se esclarece el supuesto caso de violación contra una mujer el pasado 7 de enero en #Tapachula. pic.twitter.com/ttIbCrwpfN — Cheché Torres (@Chechetc) March 7, 2023

Al parecer sería cuestión de tiempo para que Pablo Montero y su abogado hablen con la prensa para detallar sobre el caso y volver a desmentir las acusaciones de ser necesario.

#PabloMontero fue captado en la Fiscalía de Chiapas al parecer, para esclarecer caso de presunto abuso. ¿Los documentos de la denuncia eran falsos?#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlmzAF pic.twitter.com/qTPBoZNgXM — De Primera Mano (@deprimeramano) March 7, 2023

Asimismo, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que el documento legal que se difundió de la demanda es falso, por lo que no habría ninguna capeta de investigación en contra Pablo Montero.

Pablo Montero desmiente acusaciones

Pablo Montero había guardado silencio sobre la investigación que se encuentra en curso; sin embrago, ahora que se volvió pública, el cantante habló al respecto para defender su nombre y negar las acusaciones.

“Yo no soy así y nunca voy a hacer eso. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale madre lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que soy” dijo.

Pablo Montero ya habló, defiende su inocencia por acusaciones de abuso (Captura de Pantalla)

Las declaraciones se dieron a través de una llamada con la revista TVNotas, quienes lograron hablar con el cantante para saber sus impresiones al ser acusado de abuso sexual, quien de inmediato expresó enojo por los señalamientos; no obstante dijo que continuará con los planes de sus próximas fechas, sin dejar de lado la cooperación con las autoridades correspondientes.

“Tengo a mis hijas, tengo mi familia, tengo a mi mamá, sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va a hacer temblar las piernas. No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar mi nombre, no hice nada” finalizó.