Carlos Ponce reclama a Lele Pons y Guayna por no invitarlo a su boda

Con una costosa ceremonia, Lele Pons y Guaynaa dijeron el ‘Sí’ a unir sus vidas para siempre, una de las bodas consideradas de las más épicas, al tener invitados que se desenvuelven en diferentes ámbitos del mundo artístico, desde París Hilton, hasta Chayanne, con quien bailó uno de los temas más escuchados en los 15 años, ‘Tiempo de Vals’.

Sin embargo, a pesar de que se había pensado que la pareja había tomado en cuenta a cada uno de los amigos de la familia, no fue así, pues ahora el cantante Carlos Ponce dio a conocer a través de redes sociales que se quedó esperando su invitación para este gran evento, por lo que decidió reclamarle a la pareja.

“Ahí estaba todo el mundo, ahí estaba Chayanne, ahí estaba Enrique Santos… Hasta el perrito estaba ahí, pero bueno…”, indica el cantante al inicio del video, lo que nadie se esperaba es que al ritmo de ‘Calm Down’ de Rema, este empezara a improvisar una canción.

“Lele y Guaynaa, Guaynaa, ya se casaron y no me invitaron qué vaina, ese Guaynaa, quedé aquí vestido y alborotado, no importa, come torta. Seguro en la boda había torta grandota o chiquita, no me irrita, será que no tengo ni nalga o tet*ita… pues que se jod*, no estoy de moda”, indica el pequeño fragmento de la canción que Ponce compuso, esto hizo que usuarios se rieran e hicieran comentarios del buen humor que tiene el famoso, quien además de este tema, también se mostró con cara de sufrimiento.

Es que si ibas con tu belleza y elegancia opacabas al novio

“A mí tampoco me invitaron, de paso que a esos dos los conocían nada más en sus casas porque yo me motive a ver fotos de esa boda, porque decía que era sobrina de Chayanne”.

“Ponce nos representa a todos los que no fuimos”.

“¡Te quedó buenísima la canción! Casi lloro de la risa”.

“No te preocupes. Yo te invito a la mía”.

Eran algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.