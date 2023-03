David Castañeda, un latino que ya marca territorio en Hollywood

David Castañeda se está consolidando como uno de los actores emergentes más prometedores y versátiles de Hollywood. Actualmente, está grabando la cuarta temporada de The umbrella academy (Netflx), en la que interpreta a Diego Hargreeves. Desde Toronto, Canadá, el actor charló con Publimetro sobre lo que viene en su carrera y de los recuerdos de su infancia en las calles de Sinaloa.

Ahora, el actor está listo para estrenar Most dangerous game, la serie que protagoniza junto a Christoph Waltz.

David Castañeda. (Fotos: Roku Channel.)

“Va a ser un poquito diferente, porque creo que las coreografías y la acción le dan un plus. El poder hacer una película con una persona que admiro mucho como Christoph Waltz y una actriz como Anna Gunnes es algo de lo que estoy muy orgulloso, ojalá a la gente le guste”, señaló en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de The umbrella academy.

Para David Castañeda es importante poder darle la vuelta a los personajes y comentó cómo vive a través de Diego (The umbrella academy) y Víctor Suero (Most dangerous game).

“Víctor tiene un corazón de oro, que me recuerda películas como Rocky, donde la suerte no les favorece pero logran sobresalir y ven la suerte en las cosas más pequeñas. Víctor es una persona que tiene que ver las cosas bonitas y en comparación con Diego, quien tiene un complejo de inferioridad que piensa que tiene que ser mejor que todo, pues tenemos a Víctor que es una personal al revés, no tenía que ser el mejor el solo tenía que ver cómo sobrevivir con su familia y darle la mejor vida”.

Tha academy umbrella. (Foto: Netflix.)

A sus 33 años, va conquistando un lugar en la industria estadounidense y dejando atrás los prejuicios al artista latino.

“Nunca he pensado mucho si tomo este papel por ser el estereotipo del mexicano, americano o lo que sea. He tenido mucha suerte, yo desde chiquito bailaba salsa y entonce me gustaba mucho el karate, eso me ayudó a lograr estos proyectos diferentes (risas). Me da mucho gusto que la gente esté interpretando y rompiendo el estereotipo latino. Hay otros personajes que podemos hacer para darle justicia al personaje y a nuestra historia de vida”.

Most dangerous game llega en su segunda temporada, la primera fue protagonizada por Liam Hemsworth.

“Víctor Suero es un nuevo jugador de este peligro juego de caza al cual entrará para proteger a su hermana después de enterarse de que está en problemas. Él buscará ganarse la fortuna prometida por los millonarios que se divierten de esta forma y todo por amor a su hermana”, señaló Castañeda.

Recordó que la última escena que grabaron fue en un tren de Nueva York y sin permiso, “había momentos en que nos metimos a los trenes y filmamos con una camarita para terminar el día y eso te daba una adrenalina diferente, esa fue la última parte que grabamos en la serie”, finalizó.

David Castañeda. (Fotos: Roku Channel.)

A detalle

Box. El actor hace el papel de un pugilista en Most dangerous game y le preguntamos si conocía a Saúl Canelo Álvarez, “es el maestro en su arte y lo respeto mucho. Lo he visto desde los 20 años y para mí es el mejor boxeador del mundo, no hay nadie que ponga mejor el show”.

¿Cuándo se estrena Most dangerous game?

10 de marzo se estrena por The Roku Channel, que incluye 12 episodios.