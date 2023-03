Sasha Sokol envía emotivo mensaje a un año de su denuncia contra Luis de Llano

En el marco por el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol volvió a recordar la denuncia que hizo el pasado 8 de marzo de 2022 contra Luis de Llano, en especial por los comentarios con los que ha tenido que lidiar, puesto que intentan desestimar su historia.

También te puede interesar: Sasha Sokol confirma demanda contra Luis de Llano

A través de redes sociales hizo pública su denuncia contra el productor musical por haber sostenido una ‘relación sentimental’ abusiva, ya que ella tenía 14 años y él 39.

Sasha Sokol y Luis de Llano. Sasha Sokol y Luis de Llano. / Foto: Instagram.

Sasha Sokol envía mensaje por el 8M

Posterior a sus declaraciones Sokol confirmó que también interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia y aunque no ha brindado una actualización del caso, de nuevo tomó sus redes sociales para reflexionar a cerca lo que ha vivido.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó, me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”

La exintegrante de la agrupación Timbiriche espera que su experiencia sirva como inspiración para que las mujeres que sufrieron algún tipo de abuso logren alzar la voz y conseguir justicia, asimismo, para erradicar con los señalamientos que enfrentan las víctimas.

“He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”

Sasha Sokol. Sasha Sokol. / Foto: Instagram.

Por su parte, tanto sus seguidores como sus colegas y amigos cercanos demostraron muestras de cariño, apoyo y comprensión por la situación por la que ha pasado, los comentarios más llamativos fueron los de Benny Ibarra, Cecilia Suarez y Mariana Garza.