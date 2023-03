Se vuelve viral conversación entre Espinoza Paz y Tania Rincón sobre las relaciones, ¿por eso se separó?

Tania Rincón y Daniel Pérez dejaron sorprendidos a todos cuando anunciaron su separación tras 12 años de relación. Ahora muchos aseguran que la conductora tomó la decisión de separarse, luego de la entrevista que le realizó a Espinoza Paz.

Con apenas una semana de haber compartido públicamente que se encontraba en proceso de divorcio, y a pesar de que aseguró que todo se ha dado en buenos términos por el bienestar de sus dos hijos, mucho se ha dicho del motivo de la ruptura.

Es que al igual que lo que pasó con Andrea Legarreta y Erik Rubín, Tania Rincón y su esposo se mostraban muy felices en las redes sociales, y tampoco había rumores de problemas en la relación, entonces, la entrevista que realizó hace unos meses cobró un nuevo significado.

¿Espinoza Paz fue quién provocó el divorcio de Tania Rincón y Daniel Pérez?

En la entrevista que le realizaron a Espinoza Paz, le preguntaron sobre las cosas que le molestaba de su pareja y viceversa, y el cantante respondió que no le molestaba nada de ella, pues, según él, cuando te gusta una persona, y quieres compartir tu vida con ella, no tienes que cambiarle nada.

“Cuando tú eliges con quien compartir tus días, ya sabes si vas a querer cambiarlo, o vas a andar quejándote de cómo es alguien, elige alguien más, no andes cambiando gente, no pierdas el tiempo”, expresó.

Estas palabras le llegaron a Tania Rincón, que le dijo: “Pues es que a veces uno se tarda en entender eso, y uno quiere hacer responsable de la felicidad de la otra persona y luego ya entiendes y te cae el veinte”.

“No hija mía, no hagas eso, nadie debe de ser más importante que tú. Escúchame desde el momento que ya quieres cambiar a alguien para no perderlo, desde ahí estás equivocado, ya no estás haciendo eso por ti sino por el otro”, le respondió Espinoza Paz.

El cantante también dijo que cuando alguien siente la necesidad de cambiar a su pareja, es porque son ellos los que necesitan cambiar algo dentro de sí.

“Cambias tu vida y cuando la cambies, en automático encontrarás a alguien que la tiene igual de bonita que la tuya (…) somos el reflejo de lo que aceptamos”, expresó Espinoza Paz.