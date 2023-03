Parece ser que Los Polinesios, uno de los fenómenos mexicanos dentro de YouTube podría haber llegado a su fin, y es que, en el video publicado el pasado martes siete de marzo, Rafa anunció que tras 11 años de crear contenido se irá a vivir a la selva porque es hora de probar cosas nuevas.

Los Polinesios. / Foto: Cortesía

En el emotivo video el cual se titula ‘NUESTROS CAMINOS CONTINÚAN, ES HORA DEL JUMP’ los tres hermanos le revelaron a sus más de 25.7 millones de seguidores, cual será el destino del proyecto, mismo que comenzó 11 años atrás.

“Me voy a vivir a la selva”, Rafa anuncia su salida de Los Polinesios

Para este video, los hermanos (Rafa, Karen y Leslie) junto a sus padres y la novia de Rafa, viajaron hasta Baja California, y casi al final del mismo, Rafa compartió una emotiva noticia que podría cambiar el destino del canal al igual que el de su relación con ‘A’ (Ana Karen), quien hasta hace un par de meses ocultaba su identidad.

“Desde que empezamos ‘Plática Polinesia’ hace 11 años, hicimos muchas cosas que nunca nos imaginamos. Yo siento que estoy en un momento de mi vida en donde ya conozco todo lo que hacemos y lo domino. Y me gustaría hacer cosas diferentes, cosas nuevas, experimentar, yo quiero hacer un proyecto nuevo, es un proyecto que implica mover ‘Platica Polinesia’ a otro lugar”, dijo Rafa Polinesio entre lágrimas.

“Me gustaría empezar desde cero para saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva y voy a intentar iniciar una vida ahí, ‘A’ tal vez me acompañe, tal vez no, cuando empezamos era una persona diferente y este cambio es opuesto a lo que visualizamos inicialmente, ella esta debatiendose si me acompañará o no en esta aventura, quiero agradecer a los polinesios que me han acompañado, los amo mucho y es momento de dar el jump”, dijo.