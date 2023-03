¿Quién es el animal? Burro se defiende de golpes y patadas por parte de su dueño

Durante toda la existencia del ser humano, las personas han utilizado a los animales para facilitar ciertas tareas. Pese a los grandes avances tecnológicos que se han realizado en las últimas décadas, el apoyo en estos seres en parte fundamental de muchas personas. Para ser más específicos, algunos campesinos ocupan a los burros para realizar actividades pesadas, mas estos animalitos viven una gran cantidad de maltratos , tal como el que se comenzó a viralizar en la red social Twitter.

Un usuario compartió la grabación donde se ve a un sujeto golpear, en repetidas ocasiones, a un asno, mismo que intentó alejarse del lugar. Tras violentar al equino, el propietario montó al animal sin imaginar que este se defendería de la agresión antes realizada.

"Doma y Folklore"



Por que perdió la pierna por golpear un burrito pic.twitter.com/0moQ3BiaWE — ¿Por qué es tendencia? (@porqtendenciaa) March 4, 2023

El hombre recibió una fuerte mordida en la pierna por parte del mamífero que no lo soltó pese a escuchar los gritos de la ahora víctima. El burro arrastró al joven por algunos metros mientras otra persona se reía y no dejaba de grabar el hecho sin darse cuenta de la fuerte lesión que le estaban provocando al implicado.

El video se subió a diversas redes sociales donde ya suma más de cuatro millones de reproducciones. De acuerdo con diversos relatos, el suejto perdió la pierna por la fuerte mordida del animal.

“Uno menos que le pega a un animal, al que filma estaría bueno que le llegue un poquito de justicia también”, “Consiguió exactamente lo que merecía, no más, no menos”, “Por qué el que graba no ayudó?”, o “primera vez que no me quejo de que el que graba no haga nada”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.