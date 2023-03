5 canciones dedicadas al empoderamiento femenino

Muchas de las cantantes femeninas se han encargado de crear conciencia acerca de la igualdad de género, dando a conocer que, a pesar de todo, tanto hombres, como mujeres puedes crecer de manera personal y profesional sin importar el sacrificio que tenga que deba realizarse, y eso es precisamente lo que se celebra cada 8 de marzo, la lucha de millones de mujeres que desde hace mucho tiempo han reclamado esa igualdad de géneros.

Por este motivo, al conmemorarse cada 8 de marzo el día de la mujer, te traemos algunas canciones dedicadas al empoderamiento femenino.

Flowers – Miley Cyrus

Uno de los temas más recientes de la cantante estadounidense, el cual habla del amor propio que se debe tener una persona al momento de finalizar una relación amorosa, en el mismo se indica que no se necesita de un hombre para poder estar feliz y consintiéndose sola.

“Empecé a llorar, pero luego recordé que yo. Puedo comprarme flores. Escribir mi nombre en la arena… Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes. Puedo amarme mejor. Yo puedo amarme mejor, bebé”.

Hay algo en mí – Miriam Rodríguez

Un tema musical que sin duda te hará recordar lo mucho que vales como mujer y al igual que Miley Cyrus refleja que no necesitas de nadie para salir adelante tú sola. “He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe”, indica al inicio de la canción. “Soy mujer, no pertenezco a nadie”, confirma.

Pantera de Libertad – Mónica Naranjo

No es de extrañar que la famosa diva de la música en español sea una de las que se encuentre en la lista, pues siempre se ha encargado de presentar en sus discos temas musicales que se convierten en himnos femeninos, dejando en claro con esta canción en específico que todas las mujeres quieren respeto.

“Mírame, sé perdonar. Pero soy mujer, respétame. Yo vivo en libertad, Vivo en libertad”.

Run the World – Beyoncé

Esta es una de las canciones interpretadas por Beyoncé que sin duda habla sobre el empoderamiento femenino, indicando que las mujeres son el género que domina el mundo.

“Algunos chicos creen que lo hacen mejor que nosotras. Pero no, no es así. Firman sus cheques, suben al cuello. Nos faltan el respeto, no lo harán más… ¿Quiénes dominan el mundo? ¡Chicas!”.

Most Girls – P!nk

Otra de las cantantes que se ha encargado de mostrar la importancia y fuerza que tienen las mujeres y la manera en que se valen por sí mismas.

“Pero no soy cualquier chica. Y no necesito ese mundo para que me valoren. Porque pronto obtendré un trabajo y pronto obtendré un auto, y pronto pagaré la renta, pero no quiero salir a bailar si no lo siente mi corazón”.