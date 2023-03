Así fue el encuentro entre Michelle Salas, Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas

A pesar de los constantes rumores en torno al supuesto distanciamiento entre Luis Miguel y Michelle Salas no todo es como parece, recientemente padre e hija coincidieron en Nueva York a propósito de la Semana de la Moda y tuvieron la oportunidad de compartir una velada e intercambiar los acontecimientos profesionales y personales de cada uno. En la cena estuvo presente Paloma Cuevas actual novia de El Sol de México.

La revista Semana publicó algunos detalles del encuentro entre el intérprete de La Incondicional y la hija de Stephanie Salas, un testigo presenció el momento y contó lo que observó.

“Después de atender sus compromisos laborales, la joven aprovechó una de las jornadas para reencontrarse con su padre y con la ex de Enrique Ponce. Hay que recordar que la empresaria conoce a Michelle desde que era pequeña, puesto que han coincidido cuando ella y el diestro iban de vacaciones a México”, precisa el medio de comunicación colombiano.

¿Qué se sabe del encuentro entre padre e hija?

Según comentó la periodista Claudia de Icaza, a quien se conoce como la biógrafa no oficial de Luis Miguel, dijo que la influencer, el cantante y su novia “se vieron en una cena en Nueva York. Ellos viajaron y quedaron de verse para cenar, y como Luis Miguel no entendía nada de moda, estaba encantado de la vida porque Michelle y Paloma no pararon de hablar de moda. Michelle dice que Paloma es una gran mujer, o sea que ya le dio el sí, el visto bueno para que se case con Paloma”.

Se sabe que Michelle siempre ha procurado mantenerse alejada de los escándalos que envuelven a su padre, sobre todo los amorosos, sin embargo, en semanas pasadas fue consultada por la revista Hola! de España sobre lo que pensaba de la relación de “Luismi” con la empresaria de 50 años.

“Es una gran mujer”, expresó la también hija de Michelle Salas que además mantiene una buena relación con una de las ex parejas de su padre, Aracely Arámbula, madre de Miguel y Daniel, hijos procreados en el matrimonio que mantuvo con el artista.