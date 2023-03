Enfermera de la abuela de Thalía y Laura Zapata sigue presa a pocos días de dar a luz: “No le hice nada”

En pocos meses se cumplirá un años de la muerte de Eva Mange, abuela de las actrices Thalía y Laura Zapata, y la enfermera Jessica ‘N’, quien la cuidó durante el tiempo que permaneció en un asilo ubicado en Huixquilucan, en el estado de México, implora su libertad luego de confesar que no cometió ningún acto en contra de su contra.

Como se recordará, en enero de 2021, las famosas denunciaron que su abuelita, quien para ese momento tenía 103 años, había sido maltratada por parte de las enfermeras asignadas en el recinto, lo que generó una polémica por parte de Zapata quien elevó la denuncia hasta instancias judiciales y la casa de reposo fue clausurada por varios días.

Año y medio después Eva Mange falleció y Zapata no descansaría hasta que el supuesto responsable pagara por su responsabilidad. Una de las acusadas fue Jessica N, de 30 años, a quien Laura responsabilizó y en diciembre de 2022 las autoridades dieron con su paradero y se la llevaron al Penal Femenil de Barrientos, en el Edomex.

La profesional de la salud, quien está esperando a su primera bebita, contó a TVNotas, todo lo que ha tenido que vivir desde el momento que fue detenida bajo engaños.”Me sacaron con mentiras de mi casa y luego los del MP (Ministerio Público) me aventaron, me jalonearon; iba tan mal cuando me detuvieron, que me llevaron de urgencia a un hospital de Tlalnepantla”.

Dijo que al momento de ser arrestada iba vomitando, “yo me sentía muy mal, iba vomitando, la presión se me subió muchísimo; de hecho, ni siquiera se identificaron, ya hasta después”.

“Me obligaron a firmar una hoja donde decía que no me habían maltratado, que yo tenía mis pertenencias, siendo que me quitaron mi celular, dinero y algunas cadenas y aretes”, agregó la enfermera.

Jessica de Jesús Martínez la #EnfermeraAsesina me imagino así maltrataba a mi abuelita, además de ser promiscua en la propia habitación. Les comento q esta famosa Jessica de Jesús tiene orden de aprehensión y anda saltando de casa en casa. Si alguien la ve repórtela por aquí. pic.twitter.com/4Y9v8D4nco — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) December 4, 2022

¿Cómo han sido los días dentro del reclusorio?

Jessica tiene fecha de parto para este 10 de marzo agregó que las condiciones en las que se encuentra son infrahumanas y no desea que permanezca ahí su bebé, por ello tendrá que entregársela a su familia para que vele por la pequeña.

“Al principio dormí en el piso como quince días, y posteriormente me pasaron a una cama compartida. Aquí dentro no hay agua potable, todo es carísimo... si quieres una botella de agua, la tienes que pagar; me baño con agua fría, es muy feo estar aquí. Me mandaron dieta que no me dan, reposo e incapacidad, que no respetan las custodias”.

Jessica N está segura que su caso es la consecuencia de la saña de Laura en su contra, asegura que en una oportunidad ofreció una entrevista donde dejó al descubierto a Zapata y la llamó “negligente” contra su abuelita.

“No sé por qué tanta violencia hacia mí; yo no le hice nada, ni a ella, ni a su abuelita; ¿por qué tanta saña conmigo, y ahora con mi bebé? Yo podré aguantar, ¿pero mi bebé...? A su abuelita nunca le hice nada, al contrario, yo creo que ella recibió muchísimo de mí. No quiero que mi bebé nazca aquí y ella lo único que me está orillando a hacer, es a aceptar algo que yo no hice”, precisó la enfermera.

¿Pide dinero Laura Zapata?

David Morales, esposo de Jessica ‘N’, aseguró que la villana de las telenovelas busca una reparación de daños, representado en un monto económico, por los maltratos que supuestamente recibió su abuela.

“Está mal la señora Zapata; yo entiendo que lo que quiere es dinero, porque busca una reparación de daños, pide cierta cantidad, pero nosotros no la tenemos. Nosotros queremos que esto se agilice, porque ya falta muy poco para que nazca mi bebé, el 10 de marzo está programado el parto y no queremos que la bebé nazca ahí dentro”.

“Sí, pide 250 mil, y si lo damos, Jessica sale libre, pero es complicado para juntarlo”, confesó David Morales.

Aseguró que Zapata no se ha acercado ni a ella ni a su esposa, sólo llegó a la segunda audiencia.