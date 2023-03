Vocalista de Tame Impala se fracturó la cadera, ¿cancelan sus shows en México?

El próximo 10 y 11 de marzo la agrupación australiana pactó su visita a México para sus presentaciones en el Palacio de los Deportes; sin embrago, hace unas horas Kevin Parker dio a conocer que sufrió una fractura, lo cual generó miles de dudas en sus fans por sus próximas fechas.

También puedes leer: Anitta debutará como actriz en la nueva temporada de ‘Élite’

Desde la cuenta oficial de Instagram de Tame Impala, el vocalista publicó una serie de fotografías del momento que pasó en el hospital y de su proceso de rehabilitación para agilizar su recuperación.

Tame Impala. Kevin Parker está en México. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

¿Qué pasará con los show de Tame Impala en México?

A pocos días de su presentación en el Palacio de los Deportes, Parker dio a conocer su situación tras haber competido en un maratón, mismo que lo llevo a someterse a una cirugía por la fractura que sufrió.

“Me fracturé la cadera. Traté de correr medio maratón con lo que resultó ser una fractura por estrés existente. ¡Vaya! Llegué a menos de 1 km de la línea de meta. Así es la vida, supongo. Todos los espectáculos en México y América del Sur se llevarán a cabo según lo planeado. No los abandonaré” escribió Kevin Parker.

Contrario a lo que pensaban ciertos usuarios, el intérprete de ‘The Less I Know the Better’ confirmó que las fechas para México y América del Sur siguen en pie, tal parece que su estado de salud ha mejorado en los últimos días y no habría riesgo de llevar a cabo el espectáculo.

Sus fanáticos mexicanos llevan esperando la visita de la banda desde 2021, pero las restricciones de la pandemia hicieron que cancelaran sus fechas; este año las circunstancia son distintas, lo cual había generado emoción, en especial por escuchar su último álbum ‘The Slow Rush’.