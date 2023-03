Paula Cendejas revoluciona su carrera con su álbum ‘FOMO’

La cantante y compositora española comenzó su carrera con grandes colaboraciones con artistas como C. Tangana, Piso 21, Las Villa, entre otros; sin embargo, este 2023 decidió emprender un nuevo reto para su primer álbum de estudio ‘FOMO’.

Paula Cendejas plasma su personalidad y estilo desde su proceso de composición, es por ello que sus lanzamientos cuentan con su sello característico, mismo que impregnó en su último proyecto musical.

Entrevista con Paula Cendejas

‘FOMO’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, el cual cuenta con varias colaboraciones, no obstante Paula vivió un proceso aislado como artista al engendrar su primer disco de estudio.

“Es un término en inglés que se utiliza para describir el miedo a perderse algo y cuando yo hice una recopilación o eche la vista atrás de todas las cosas que habían pasado en mi vida, durante este proceso de creación del álbum me di cuenta de que el FOMO había estado muy presente en mí, en muchos aspectos de mi vida, entonces quería darle ese nombre porque para mí era importante. Al final uno como artista tiene la obligación prácticamente moral de demostrar la parte más sentida de uno y hacer arte cada uno a su manera, pero desde el corazón”

El álbum cuenta con 11 canciones que reflejan la nueva etapa de la carrera de la intérprete de ‘cosquillas’, puesto que se ha concentrado en mantener su esencia ante las exigencias de la industria musical.

“Más que definir lo que es ser mujer en la industria que no es algo fácil yo dejaría el mensaje de apoyo, de ser empático, de intentar ponerse en la piel de los artistas y mucho más de las mujeres que día a día nos tenemos que ver con cosas que no nos gustan y vernos más juzgadas por los hombres y que no se nos valore como se nos tiene que valorar en muchos aspectos”

Cendejas recientemente se presentó en Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia y Zaragoza, por lo cual no se cierra a la posibilidad de irse de gira por México.

“La verdad que estoy con muchas ganas de ir para allá también, ya no solo en festivales, si no en salas, me apetece mucho recibir el cariño de la gente como a una distancia más corta. En general el público latinoamericano me parece que es muy pasional y que dan la oportunidad, abren las puertas y quieren escuchar cualquier género, cualquier artista y eso es complicado de encontrar”

