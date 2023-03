Shakira no es la única que facturó con canciones de despecho, David Summers lo hizo antes con “Sufre mamón”

Música En el marco de la gira por sus 40 años de carrera, los Hombre G develaron una placa conmemorativa por 14 años consecutivos de presentaciones con sold out en la Arena Monterrey. (Gabriela Pérez Montiel)

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron el fin de su relación, sus nombres no han dejado de ser noticia, mucho menos por las controversiales canciones que ha estrenado la colombiana a cuenta de su “despecho”, donde se ensaña en contra de su ex y la actual novia de este, Clara Chía Martí, a quien también le ha “salpicado”, por convertirse en la manzana de la discordia en esta separación tras 12 años de unión.

Los últimos 4 estrenos de la barranquillera, desde su ruptura con Gerard Piqué, le ha dejado unos 30 millones de euros en ganancias, tomando en cuenta lo que pagan las distintas plataformas de música por cada reproducción. Sin duda, el éxito que ha logrado con todo el impacto mediático, más que anularla la ha reafirmado como artista de fama mundial.

Piqué ha enfrentado unos meses difíciles junto a su novia. (Instagram @shakira / @clarachia55)

Sin embargo, Shakira no ha sido la única artista que le ha sacado provecho a su fracaso amoroso, marcando un hito en la historia de la música hispana. Hace 40 años hizo lo propio David Summers, quien utilizó su propia historia de vida, la traición de su ex novia, para escribir una canción y vengarse.

El popular tema, Devuélveme a mi chica, se estrenó en 1985, pertenece al primer disco de Hombres G y todavía se escucha en las radios, bares, discotecas, conciertos o fiestas familiares. El hit se hizo conocido en todo el mundo y sirvió para catapultar al grupo al estrellato.

Entre las frases que se convirtieron en un ícono y que son tarareadas a todo pulmón está “ella se fue con un niño pijo”, en un “Ford Fiesta blanco” mencionando además “un jersey amarillo”, todo en la primera estrofa, ventilando el sentimiento real que vivió el vocalista en aquella oportunidad.

David Summers, rememoró un poco en la historia y le contó a Pablo Carbonell: “Mira, yo tenía una novia, que además vivía muy cerca de aquí, y me dejó por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo”.

“Me dijeron: ‘Oye, va a venir con el novio’. Entonces unos días antes, tres o cuatro días, me puse en casa y escribí la canción por joderles solo. Esa era mi motivación para hacer canciones en aquellos años”, contó el cantante ante la incredulidad del presentador.

Quién era la chica de la canción de David Summers

La canción de David Summers fue dedicada expresamente para la chica con la que el cantante tuvo una relación en edad adolescente. Se llama Macu y estudiaba en el Colegio Mater Inmaculata, para el momento en el que se conocieron él tenía 16 años y ella 15.

Macu provenía de una familia con poder adquisitivo muy cercana a la aristocracia española. En el libro escrito por el cantante, detalló cómo fue este momento: “Fue la primera vez que me enamoré, era la época en la que nos pasábamos todo el rato en el parque junto a la M-30 porque éramos menores y no nos dejaban entrar a ningún garito. Ahí nos encontrábamos a las niñas, porque los colegios no eran mixtos”.