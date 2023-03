Mujeres asaltan a joven durante marcha del 8M en CDMX

El pasado 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México a protestar por la violencia que sufren . En redes sociales se pudo observar todo el movimiento organizado para visbilizar el hartazgo y rechazo a las conductas machistas y patriarcales.

Pese a contar con una gran unión y solidaridad, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de una Tere, una mujer que acudió a la marcha sin imaginar lo que viviría al finalizar esta. Fue mediante una historia en Instagram que la internauta contó el asalto que sufrió por parte de dos féminas.

“Quiero compartirles lo que me pasó hoy. Estoy muy sacada de onda con lo qué me pasó”, es el texto que se puede leer en el breve video. La afectad relató que la protesta estuvo “increíble”, mas al final de la marcha: “entre dos morras me empezaron a empujar y allí me sacaron el celular. Ni modo, al final qué triste”, son las palabras que expresó Tere.

Al momento de acudir a un centro comercial para realizar los trámites correspondientes y evitar que hicieran mal uso de su dispositivo y de su información, la mujer aseguró vivir otro triste suceso: alguien abandonó a un perrito a las afueras de la plaza. La mujer terminó los relatos con lágrimas en los ojos.

En redes sociales siguen circulando videos que muestran la movilización de las mujeres, quienes salieron para levantar la voz pese a existir una gran ola de inseguridad que deja miles de afectadas, tal como lo vivió Tere.