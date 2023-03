Laura Pausini comienza una nueva etapa con su tema ‘Un buen inicio’

Tal como lo anunció en sus redes sociales, la admirada artista global Laura Pausini estrenó hoy a nivel mundial " Un buen inicio” tema que ya esta disponible en todas las plataformas digitales.

“Un buen inicio” lanzado por el sello Atlantic Warner da una pista sobre el mundo interno que vive en Laura, relatando literalmente sobre un reinicio, poniendo el alma en ello sin desanimarse.

Con un sonido muy actual, el esperado sencillo fue producido por Simon Says y Paolo Carta, escrita por Riccardo Zanotti de Nuclear Tactical Penguins, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli y por la propia Laura.

“El nuevo sencillo se llama “Un buen inicio”, y es una instantánea de todo lo que me ha traído hasta este momento. Quería dar un adelanto a los que vinieron a celebrar conmigo a Nueva York, Madrid y Milán, porque quería que fuera nuestro “buen inicio” y no solo el mío. Es cierto es que celebré 30 años de mi carrera, pero también es cierto que a partir del 27 de febrero empezó un nuevo camino para mí. Como muchos de nosotros en estos años de pausa, he tenido mucho tiempo para dedicarlo a mis pensamientos, haciéndome preguntas sobre mi pasado y sobre mi posible futuro. Aunque he vivido experiencias increíbles como los Oscar, el Globo de Oro, Eurovisión y la película “Un placer conocerte”, debo reconocer que en varias ocasiones me he sentido perdida, tal vez influenciada por personas que me rodean en mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían más en mí. Me llevó más de dos años encontrar el coraje para no escuchar esas palabras que como bombas dejaban cicatrices, las mismas cicatrices que necesito hoy para volar mejor, para ir a ver qué sigue, aunque he vivido mucho en mi vida, no quiero sentarme en el pasado, quiero demostrar a los que me juzgan y a mí misma, que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas en las que creo. Y yo creo que esto es realmente “Un buen inicio”, expresó Laura .

Muchos de los fans de Laura pudieron escuchar el nuevo sencillo en VIVO cuando asistieron a la celebración #LAURA30, el maratón extraordinario que incluyó tres presentaciones especiales en Nueva York, Madrid y Milán realizadas en 24 horas por la intérprete y compositora italiana más escuchada del mundo.