Colocan la foto de Siddhartha en un tendedero feminista de denuncias

Durante el pasado 8 de marzo miles de mujeres salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, así como también para exponer a sus agresores, una de las acusaciones más controversiales fue contra Jorge Siddhartha González Ibarra, quien es un famoso cantante.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos, fotografías, consignas y sobre todo de denuncias por parte de mujeres de todas las edades, una de ellas acusó de manera anónima al artista.

Denuncia. En el zócalo, denunciaron públicamente a sus agresores. (Enfoque)

Siddhartha apareció en un tendedero feminista

Desde una cuenta relativamente nueva una joven compartió brevemente su supuesta experiencia, en la cual detalló que tuvo relaciones consensuadas con Siddhartha, pero que tras insistir en que se detuviera se convirtió en un abuso sexual.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara, Tuve que gemir de los nervios y me dijo: Ves como si te está gustando. Estas palabras se me van a quedar toda la vida” escribió en un mensaje de Instagram.

Por su parte, una usuaria de esta red social que conocía a la joven reveló que la acusación podría se falsa y una broma de mal gusto, por lo cual crítico su actitud, ya que desprestigia al movimiento feminista.

Siddhartha. El músico y compositor compartió cómo es estar bajo los reflectores por su relación con Yuya. (Foto: Gabriela Acosta.)

Hasta el momento el exintegrante de la banda Zoé no ha declarado al respecto, así como tampoco su actual pareja, la influencer conocida como Yuya.