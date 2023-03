¿Cuánto gana? Mexicano narra cómo es trabajar en Alemania

Muchas personas buscan dejar sus países para encontrar un mejor trabajo y así conseguir un buen salario y estilo de vida. La mayoría de latinoamericanos ven a Estados Unidos y Canadá como los lugares adecuados para tener una segunda oportunidad, sin embargo en las últimas horas, se comenzó a popularizar el relato de Emilio Pérez, un mexicano que labora en Alemania.

Te recomendamos: ¿Quién se va? Limpiador de ventanas gana más de 18 mil pesos en Canadá

El internauta evidenció, mediante su cuenta personal de TikTok, la diferencia que encontró a la hora de trabajar en tierras aztecas y europeas: “Voy saliendo del trabajo y ahorita me acordé de algo muy chistoso”, comenzó el hombre.

“En México, normalmente mi hora de salida era como a las seis y media de la tarde. Entonces, si yo decidía irme a las seis y media o a las siete cerrar mi computadora e irme de la oficina, en el 95% de las ocasiones alguien te iba a juzgar”, continuó Emilio sobre los comentarios que recibía por irse de su oficina.

Pérez confesó que en Alemania no existen esos ataques por salirse a la hora, asimismo, se puede ir antes y “nunca te dirán nada”. El joven aceptó que hay que ser responsables con esas facilidades y no abusar de la confianza que dan los jefes.

Sigue leyendo: Maestra enamora a internautas por baile durante festival escolar