Mujer se casa con su padrastro y afirma que “fue la mejor decisión”

El amor es uno de lo sentimientos más importantes en una relación. Millones de personas descargan aplicaciones de citas para encontrar una pareja ideal y poder comenzar un romance; hay historias que son únicas y especiales. Sin embargo en las últimas horas, se comenzó a popularizar el caso de Christy, una mujer que se casó con su padrastro.

Sí, la ahora esposa compartió, mediante su cuenta personal de TikTok, un video donde mostró cómo fue la boda. En el evento estaban presentes los hijos de la pareja. Los hechos ocurrieron en Las Vegas, mas las imágenes se popularizaron de gran manera en todo el internet.

Pese a decir que fue la mejor decisión de toda su vida, algunos usuarios no vieron con buenos ojos la unión y expresaron que lo que realizaban no estaba bien: “No creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco”, o “Si es malo meterse con el novio de una amiga, entonces meterte con la pareja de la madre no tiene nombre”, son los mensajes que colocaron diversos usuarios de TikTok.

