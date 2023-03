Andrea Escalona niega que Pablo Montero sea el papá de su hijo, pide pruebas

Andrea Escalona y su actual pareja Marco Estrada dieron la bienvenida a su primogénito el pasado 22 de diciembre, pero luego de varios meses comenzaron a surgir fuertes señalamientos que cuestionaron la paternidad de Estrada.

Los rumores surgieron desde la aplicación de TikTok, ya que Pablo Montero y Andy Escalona participaron juntos en el reality show ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, por lo cual comenzaron a ser relacionados sentimentalmente.

Pablo Montero sería el papá del hijo de Andrea Escalona. / Foto: Instagram

Andrea Escalona niega que Pablo Montero sea el papá de su hijo

Tras varios días desde que surgieron las teorías, la presentadora de televisión fue interceptada desde su automóvil por un grupo de reporteros, la sorpresa fue que Escalona no estaba enterada del tema.

“De qué me hablas. Ay, mana, te tengo que contestar eso, o sea no bueno, pues no, el papá no es Pablo Montero es Marco Antonio Estrada y no, Marco no tiene familia” dijo entre risas.

Por su parte, Andrea Escalona reaccionó con humor ante la situación, en espacial porque los comentarios surgieron en redes sociales; asimismo, aprovechó para desmentir que su pareja tenga otra familia, por lo cual arremetió contra la falta de pruebas ante una acusación de ese tipo.