Christopher Andrade de ‘Escuela de nada’ prepara su primera gira internacional

Christopher Andrade suma casi 8 años de carrera como comediante, en sus inicios comenzó de manera improvisada con el podcast ‘Escuela de nada’ junto con Nacho Redondo y Leo Rojas, quienes han tenido tours exitosos a raíz de la popularidad del programa; sin embargo, este año presenta ‘Chris Andrade en Vivo’, su primera gira internacional solo.

El comediante venezolano intenta innovar en su área de trabajo sin perder la esencia que lo caracteriza, es por ello que su nuevo proyecto abrirá una nueva etapa en su carrera para demostrar la evolución que ha tenido a nivel profesional.

Entrevista con Christopher Andrade

El show de stand up será una especie de recopilación de las experiencias de Andrade, desde su incomoda adolescencia, su paso por México como extranjero y sus fallidas aventuras con el amor.

“Este show es como mi primer show, es una acumulación de mucha experiencia que he tenido en mi vida, yo tengo casi una década trabajando en comedia y creo que es como el cierre de esa etapa que comenzó hace 8 años en la que he aprendido muchas cosas, he evolucionado, he cambiado constantemente y creo que eso también me emociona porque cuando veo el show que consiste en chistes observacionales e historias mías veo mi evolución a través de los chistes”

Christopher Andrade (Raymond Fuenmayor)

Probablemente el factor que destaca la comedia de Christopher es la autenticidad que muestra a su público, ya que comparte momentos sumamente personales que logra traducir en chistes.

“Mi forma de hacer comedia suele ser bastante observacional, pero también bastante personal, entonces yo hablo de muchas cosas que de repente yo no he visto tanto comediantes hacerlo y siento que esa es mi forma de aportar un poquito a que de repente la gente que vaya a ver el show digan yo me reí porque ese siempre es mi norte, pero también de repente me relacioné con algo; por ejemplo de un compromiso, que yo me iba a casar y eso fracasó. Entonces hablo de un momento que fue muy personal para mí, que fue muy doloroso, pero que logré transformar a comedia como una decisión de vida y que también aporta”

Christopher Andrade (Raymond Fuenmayor)

Después de casi una década en la industria del entretenimiento, el comediante planea seguir fortaleciendo los proyectos que ya tiene establecidos como su podcast y su actual gira, la cual esta a pocos días de comenzar.

“Este año estamos a full con Escuela de nada, Escuela de nada es como un árbol del que se desprenden varias ramas y ahorita estamos fortaleciendo más ese árbol, creo que es fortalecer eso y eventualmente yo sé que esta gira por lo menos a nivel personal me gustaría llevarlo a Estados Unidos a principios del año que viene”

Fechas de la gira ‘Chris Andrade en Vivo’