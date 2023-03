Sylvia Pasquel responde a rumor de Osmel Sousa sobre boda de Michelle Salas: “Lo hizo por publicidad”

Si algo ha carecterizado a Sylvia Pasquel es que no sabe de medias tintas a la hora de enfrentar a los medios de comunicación. La actriz fue cuestionada recientemente sobre el rumor, que había corrido como pólvora, sobre el supuesto matrimonio de su nieta Michelle Salas y sin pensar mucho negó rotundamente estos señalamientos.

“Nada, también dijeron que estaba embarazada, también dijeron que era lesbiana, han dicho muchas mentiras, y ésta es una de ésas”, precisó la actriz del reality Siempre Reinas.

Hace semanas el ex preparador de reinas de belleza venezolano, Osmel Sousa, que participa en La Casa de los Famosos 3, había confesado a sus compañeras de reality, Aylín Mujica y Yameyry Ynfante, que a mediados de año viajaría a República Dominicana a la boda de Michelle Salas.

“Tengo que ir para Santo Domingo, ¿tú sabes que se casa? La hija de Luis Miguel?”, inició el diseñador y empresario. Aylín Mujica, que escuchaba atentamente se sorprendió y le preguntó: “¿De Luis Miguel?, ¿Michelle?”, esperando que éste le diera más detalles al respecto, “Michelle se casa con el hijo de una casi sobrina mía”, concluyó el llamado “Zar de la belleza”.

Como era de esperarse, el comentario enseguida se volvió viral, desatando una ola de rumores, entre ellas que el cantante Luis Miguel no estaba de acuerdo con la relación de Michelle con su novio venezolano con quien convive desde hace varios años en Madrid.

Osmel Sousa cuenta con una gran popularidad.

Sylvia aseguró que Osmel dijo todo esto como parte de una estrategia para darse a conocer en el mundo del espectáculo mexicano.

“¡Lo hizo por publicidad! Lo hizo para hacerse notar, porque como no lo ha de conocer mucha gente a lo mejor dijo ‘Con esto me hago viral’”, expresó la actriz “No seré feliz pero tengo marido”, obra con la que se ha presentado recientemente en algunos escenarios del país.

Sin embargo, Pasquel no fue la única de la dinastía Pinal que reaccionó a este rumor, doña Silvia, bisabuela de Michelle fue consultada al respecto. Un tanto desconcertada respondió:

“¿Qué quieren que haga con Michelle? ¿Quieren que se case por la iglesia? Pues eso no lo saben mas que ellos, yo en eso no me meto”, explicó.

Por su parte Stephanie Salas, madre de Michelle, también había negado a la prensa que su primogénita estaría próxima a contraer nupcias como se venía presumiendo.

“Puro invento, uno no se puede comer un espagueti porque ya está embarazada… yo si me como esto y estoy panzona, ¿ya estoy embarazada?, pues no”, añadió la actriz de 53 años.