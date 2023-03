Alex Ferreira redefine la verdad con su nuevo sencillo

Sin duda, hablar de la música de cantautor nos dirige hacía conceptos muy vintage. La balada romántica, canciones de consciencia social, entre otras cosas, es lo que nos han dicho que es este género.

Pero, ¿qué tal si hablamos de lo que viene ocurriendo con Alex Ferreira? El dominicano es un mix de culturas, República Dominicana, España y México, entre ellas. Tropical, pop, indie, son los estilos que muchos críticos han puesto en los estándares para identificar -aunque sea un poco, en medida de lo posible- la música del dominicano.

Su nuevo sencillo “De verdad”, es una revolución a la entrega. Rompiendo con lo paradigmas del amor romántico, Ferreira lanzó una nueva canción hablando de lo más puro que significa uno de los sentimientos que mueve al mundo.

Puede que “De verdad”, sea esa continuación en la que podríamos encapsular toda su historia musical. No solo nos quedamos con los éxitos que un disco como “Canapé” dejó, sino, que Alex Ferreira viene lanzando una canción fresca después de lo que significó su último álbum de estudio “En lo que llega la primavera”

“Dame lo bueno, dame lo malo”. Esta canción, según el intérprete, es para que el significado tan amplio que es enamorarse, implique también todas esas cosas que no son nuestras virtudes.

Alex Ferreira platicó un poco sobre esto y más temas con Publimetro; la cercanía de su primera presentación con un show completo para el Vive Latino y Estero Picnic, su nueva gira y las pocas certezas que se tienen a futuro para su carrera musical.

Cuéntanos un poco sobre “De verdad”, ¿de dónde nace? ¿Qué cuenta?

“De verdad” es una canción que es una canción un poco laboratorio, digo, la hice con samples. Estoy jugando con ritmos nuevos que nunca había utilizado antes. Es una canción, hasta cierto punto, romántica. De amor, de certeca y de tenerlo claro, ¿no? Es una cosa más madura, no es esta canción de ‘no puedo vivir sin ti.

También, ahora tengo un montón de festivales y de conciertos; el otro día tocamos en vivo y la verdad, es que le da un respiro al set en vivo.

Me sorprendió mucho que en Puebla y Toluca, la gente ya cantaba la nueva.

Hay una frase en la canción que mencionas sobre la única certeza que tienes, quiero preguntarte ¿Cómo Alex Ferreira juega con las certezas e incertidumbres de la vida?

Hay más incertidumbres, para empezar por ahí. La única certeza es la muerte y el presente, lo demás, nada. No hay nada cierto en la vida, pero donde merece la pena un poco es en el amor, ¿no? Cuando tú te entregas a alguien, cuando tú tomas esa decisión que al final de cuentas es una decisión porque no somos monitos y la monogamía se puede poner, digo, es un tema de debate. Pero es muy bonito cuando tú ya te sientes en casa en ese sentido.

También mencionas en la canción sobre entregarlo todo, ¿Crees que eso sea un premio o un castigo?

Yo creo que no se puede dar todo. Creo que lo bonito del romanticismo, en general, es que uno quiere que las cosas duren para siempre, pero no van a durar y uno no puede entregar todo. Al final. hay otro Alex que habla con Alex cuando están solos, que solo conocen ellos dos y es otro, yo creo que el ser humano es muy complejo en ese sentido, pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta.

Supongo que sí, en alguna parte yo creo que el trabajo está en entender eso…

Pero, el hecho de querer darlo todo, ya es un significado en si.

Aparte, también está el trabajo de querer intentarlo, es algo distinto al romanticismo que manejamos comunmente.

La canción dice “dame lo bueno y dame lo malo”. Es como cuando dices, “todo” también es como: Mira, mis virtudes las abraza cualquier, pero mis defectos no cualquiera.

Se acerca el Vive Latino, ¿cómo manejas los nervios? ¿qué podemos esperar?

¡Estoy súper emocionado, contento! Es un festival, que yo como llevo viviendo tanto tiempo en la Ciudad de México, obviamente sé lo que representa para esta ciudad, sé que hayque tocar. Me he presentado muchas veces con compañeras y compañeros, pero nunca he tocado ahí, es la primera vez que toco un set mío, lo cual, como ya conozco el vive, he ido tantas veces al vive y ya sé como es de afuera a dentro. Va a ser muy divertido, muy divertido, vamos a tener invitados sorpresas, será un show donde vamos a tocas lo que sé que la gente quiere cantar.

¿Cómo crees que ayuda este tipo de festivales a artista como tú?

Yo creo que el Vive… o sea, obviamente están los artistas principales, pero el Vive es un escaparate, es un trampolín, diría yo, para desarrollar proyectos. Yo he visto como mucha gente le toca un antes y un después. Hay gente que su carrera cambia después del Vive, sé la importancia del festival.

Yo a este espacio le llamo “el espacio para el marketing”, así que ¿qué le espera a Alex Ferreira en los próximos meses?

Yo quiero que la gente sepa que estoy de gira, que voy a tocar. Hoy anunciamos la fecha de Tijuana, que es una fecha que me hace muchísima ilusión, me encanta ir ahí. San Luis Potosí, que es un pendiente que tenía de hace mucho tiempo y no he ido con la banda, ahora voy con la banda. Vamos a anunciar muy pronto una fecha en León y más ciudades de México. Hay un concierto en Veracruz que se está por cerrar.

También, el plan es salir de México. Vamos a ir a Chile, Argentina y bueno, también siempre hago corrida de Centroamérica, que es Costa Rica, Guatemala, El Salvador y nunca he ido a Panamá, esta vez quiero ir a Panamá. Tocar, tocar, tocar, tocar. En Alex Ferreira.com vamos a estar subiendo información y en redes, ahí la gente puede consultar.

¿Algo más que quieras agregar, Alex?

Muchísimas gracias.