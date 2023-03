‘De Vacaciones con los Derbez’: Eugenio Derbez y familia anuncian tercera temporada con divertido video

Eugenio Derbez se ha encargado de dar a conocer su talento para la actuación y producción, gracias a su participación en diversos filmes, llegando así a crear su propio reality show titulado ‘De viaje con los Derbez’, en donde se muestra la manera en que él y toda su familia conviven, y ahora, dieron un pequeño adelanto del programa en su nueva temporada que será transmitido por Prime Video.

Fue a través de sus cuentas personales que tanto el comediante, como sus hijos y su esposa, Alessandra Rosaldo compartieron un divertido video en donde anuncia la tercera temporada de este divertido programa de telerrealidad.

El divertido video que anuncia ‘De Vacaciones con los Derbez 3′

En un video clip publicado en redes sociales, Eugenio Derbez aparece hablando por teléfono tratando de mediar con alguien para que le regrese a su hija menor, Aitana, que, según se presume ha sido “secuestrada”, o eso es lo que quieren dar a entender.

“Yo sé quiénes son y sé que tiene a Aitana y si buscan dinero, les advierto que todo lo tiene Alessandra. Si me regresan a Aitana, los dejaré en paz, pero si no lo hacen, los voy a encontrar, los voy a buscar. No, primero los voy a buscar, no, primero los voy a encontrar...”, dice el actor un poco preocupado, manteniendo asi en zozobra a la audiencia.

No obstante, todo cambia cuando se escucha la voz de Aislinn Derbez, quien le comenta a Eugenio que debe relajarse un poco, pues solo había salido un rato a nadar en la alberca. “Papá, relájate, solo nos trajimos a Aitana a la alberca”, indica la modelo, mientras que se muestra en cámara lo que realmente está ocurriendo, pues José Eduardo, Vadhir y Aislinn se encontraban junto a Aitana bañándose y tomando un poco de sol, y Eugenio solo estaba a unos pasos de ellos.