Estas son las frases de la nueva canción de Anuel AA que hacen referencia a Karol G

El pasado 24 de marzo, Shakira y Karol G estrenaron su video musical, uno de los más pedidos por el público desde el momento en que la barranquillera diera a conocer su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué y su canción ‘Monotonía’. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que Anuel AA sacara un tema titulado ‘Más rica que ayer’, que parece ser una respuesta a ‘TQG’.

Le puede interesar: Anuel AA contrataría una chica muy parecida a Karol G para su nuevo video

Y es que una de las primeras frases del tema, el cantante menciona la palabra ‘Bebecita’, la misma con la que hacía llamar a la colombiana cuando estos aún estaban juntos, dando así el primer indicio de que la canción iba dirigida a ella.

“Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, dice la primera parte.

Por otro lado, el rapero también hace referencia a que “él le falló” y que ahora, al estilo de Shakira y Piqué, su ex también se ha ido por el camino del “desquite”. “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”, agregando además que, aunque ya no tenía su contacto podía escribirle al primado si aún quería tener algo con él.

“Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa’ estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

Pero las indirectas no terminaron ahí, pues en sus publicaciones Anuel AA también escribió: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”, junto a varias fotografías en las que aparece en su estudio de grabación, haciendo referencia a la canción de Shakira junto a Bizarrap ‘Music Session #53′.