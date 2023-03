Las veces que las Tortugas Ninja han llegado a la pantalla grande

Una vez más, las Tortugas Ninja regresaran a las pantallas con una nueva versión titulada ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’, la cual será dirigida por Jeff Rowe y escrita por Brendan O’Brien, la cual se estrenará en el mes de agosto de 2023 y contará con la participación de artistas destacados, como: Micah Abbey como Donatello, Shamon Brown Jr. como Miguel Ángel, Nicolas Cantú como Leonardo y Brady Noon como Raphael.

¿Cuántas veces han llegado a la pantalla grande Las Tortugas Ninjas?

Tras el grandioso éxito de los Comics y la serie de Televisión, las Tortugas Ninjas llegan a la pantalla grande por primera vez en 1990, teniendo una gran receptividad por parte del público, a pesar de su corto presupuesto, en ese entonces, su productor era Jum Henson, el mismo que estuvo a cargo de Los Muppets y Plaza Sésamo.

Gracias a su gran receptividad, un año después se estrena su secuela, la cual lleva por nombre ‘Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of The Ooze’, pero esta vez, Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo descubren de donde proviene la sustancia que los hizo mutar y deben defender a todos de los nuevos monstruos mutantes de Shredder.

Nuevamente en 1993, regresa la tercera parte de la secuela, en donde se muestran a las Tortugas viajando al pasado para enfrentarse a verdaderos samuráis en el Japón Feudal. Sin embargo, en esta oportunidad tuvieron que trabajar sin Jim Henson, pues debido a las escenas violentas que tenía la película, este no quiso participar. Siendo considerada además como la peor de las trilogías, a pesar de ser una de las más maduras.

Años más tarde, se produjo una nueva versión en Live Action, dejando ver esta vez a unas Tortugas más robustas e intimidantes, siendo caracterizada como una de las versiones más populares en donde se volvió a contar el origen de Donatello, Raphael, Miguel Ángel y Leonardo. También se contó con la participación de Megan Fox bajo el papel de April O’Neil, aunque los chistes en doble sentido que se realizaban, fueron muy criticados.

En el año 2016, Michael Bay decide realizar otra secuela en el 2016, pero a pesar del éxito que tuvo en taquilla, nunca se pudo realizar una tercera película.