Manelyk llama “Naco” a Rey Grupero y este le responde

Una vez más Manelyk González está dando de qué hablar en redes sociales luego de que hiciera un comentario referente a Rey Grupero durante una transmisión en vivo que hizo en redes sociales, lo que ha traído controversias y hasta la respuesta del mismo influencer.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Fue durante una transmisión en vivo realizada por la modelo mexicana que esta le dijo a Rey Grupero “Naco”, lo cual causó polémica e indignación por parte de los fanáticos del YouTuber, quien también se enteró de lo ocurrido e inmediatamente le respondió su comentario.

“De los que peor me caen ahí, y lo he dicho desde antes, es Rey Grupero, no lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura”, dijo la Ex acapulco Shore con respecto al creador de contenido.

Agregando además que, a su parecer, este es una persona “desagradable”. “Me parece desagradable, me parece una persona… Es un pinch* naco, perdón, y a ver si no se me van encima porque estoy diciendo esto, porque ya todo lo que digo les molesta y es ofensivo, pero se me hace un put* naco, no lo soporto”, confesó González.

Rey Grupero responde a Manelyk

Por este motivo, desde su cuenta oficial de Instagram, Luis Alberto (nombre real de Rey) decidió enviar un contundente mensaje a Mane. “Me llegó este video que realmente me deja impactado Mane González yo nunca me he metido contigo y me parece que la forma en cómo te expresas de mi”, dijo Rey en su comentario, indicando además que desde su perspectiva el expresarse así de una persona es totalmente discriminatorio.

“Es fuerte al llamar ‘naco’ a una persona, es discriminarla, en fin es tu opinión”, dice la descripción del video publicado por el creador de contenido, en donde aparece la ex Acapulco Shore hablando sobre él.