El pasado 12 de marzo, se estrenó un nuevo episodio de El minuto que cambio mi destino conducido por Gustavo Adolfo Infante, y para esta ocasión, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer, fueron las invitadas de lujo, quienes hablaron de todos los altibajos que han tenido a lo largo de sus carreras.

Amanda Miguel, Ana Victoria y Diego Verdaguer. / Foto: Cortesía

Durante la entrevista, ambas artistas compartieron como fue el momento cuando el maestro Diego Verdaguer perdió la vida, “Yo nunca perdí, nunca perdimos las esperanzas de que él fuera a mejorar, pero los tiempos son de Dios, hoy estás y mañana no se sabe, y cuando aprendes eso, empiezas a vivir tu vida de otra manera”, dijo Amanda Miguel.

Asimismo, compartió que sí es en realidad que su esposo sigue presente, le gustaría que la viera presentando el show, ‘Siempre Te Amaré Tour’ el próximo 16 de marzo en el Auditorio Nacional de la CDMX, “Diego se merece que la gira llegue aquí y enorgulleceré el legado que mi marido me dejó”, agregó la cantautora.

Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer están listas para la gira ‘SIEMPRE TE AMARÉ TOUR’, un homenaje a Diego Verdaguer. / Foto: Cortesía

Entre lágrimas, Amanda Miguel revela que perdió un hijo de Diego Verdaguer

Durante los 70 minutos que duró la entrevista, Amanda Miguel se sinceró con Gustavo Adolfo Infante y habló del aborto por el cual tuvo que pasar varios años atrás, “Después de Ana Victoria quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”, expresó.

Amanda Miguel, Ana Victoria y Diego Verdaguer. / Foto: Cortesía

También compartió que fue a la edad de 45 años cuando se enteró de su segundo embarazo pero lo perdió, aunque enfatizó que hoy en día, su hijo sería un adolescente. Por otro lado, reveló que tomó la decisión de no tener más hijos debido a que se le cerrarían varias puertas por temas de discriminación, “Se me hizo muy difícil decir, voy a tener más hijos y cuando quise, empezaron los temas de la escuela, se puso pesado, me costó mucho regresar, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”, puntualizó la intérprete de ‘Él me mintió’.