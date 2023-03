¿Piensa que es una irresponsable?: Gerard Piqué rompe el silencio y habla sobre la canción de Shakira y Bizarrap

Shakira y Gerard Piqué juntos pero no revueltos en partido de béisbol de Milan. Foto: Instagram @shakira / @3gerardpique

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de que hablar en el mundo entero. La cantante colombiana está a punto de mudarse de España para cerrar el terrible capítulo que le ha tocado vivir, debido a una supuesta infidelidad del exjugador del FC Barcelona.

Exceptuando las apariciones de Piqué en las conferencias de la Kings League, que se transmiten a través de streaming de Twitch, en las que sus compañeros y socios bromean con el tema, el exfutbolista evita tocar el tema debido a lo delicado que es para sus hijos.

Pero recientemente acudió a una entrevista en el programa ‘El món’ de la cadena RAC1 para hablar de sus proyectos y visión de la situación deportiva del club donde jugaba, el Barcelona. Sin embargo, era evidente que el tema Shakira iba a salir a relucir.

Aunque en principio dijo que no quería hablar de ese episodio de su vida personal, el exjugador de la selección española dejó una frase en la que pareciera estar llamando a Shakira irresponsable, por haber sacado la Sesión #53 con Bizarrap.

“¿La has escuchado?”, le preguntó el periodista Jordi Basté, según reseña el Diario Marca. “Sí, obviamente”, respondió Piqué, en referencia a la canción de Shakira con Bizarrap.

“No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien”, dijo Gerard Piqué.

Milan, hijo mayor de Shakira y Piqué apareció en uno de los directos de la Kings League, sitio en el que más bromas le han jugado al exjugador desde su separación de Shakira. Sobre esto, el presidente de Kosmos dijo que al pequeño le hacía ilusión salir y lo permitió debido a que quiere ver a su hijo feliz.

“Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma”, cerró el actual novio de Clara Chía Martí.